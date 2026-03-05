Sílvia Pérez Cruz llega al Olympia: «Ser madre y artista es mi acto más bestia como mujer»

Nerea González

París, 5 mar (EFE).- «Ser madre y artista creo que es el acto más bestia que he hecho como mujer», afirma la catalana Sílvia Pérez Cruz, que cumplirá un sueño el domingo, Día Internacional de la Mujer (8M), al subir al escenario del legendario teatro Olympia de París, clave de la carrera de figuras como Édith Piaf o incluso The Beatles.

«No soy mucho de decir estas cosas, pero me hace muchísima ilusión poder cantar en la sala donde han cantado la mayoría de los intérpretes que más he admirado, en un sitio que también simboliza la libertad de expresión», explica en una entrevista con EFE en la antesala del recital, que celebrará sus 30 años de carrera musical y que tiene el apoyo de instituciones como el Instituto Cervantes.

Es algo que había deseado mucho, asegura la cantante de 43 años nacida en Palafrugell (Gerona), y que se hará realidad, además, apenas una semana después de haber ganado su tercer premio Goya, junto a Alba Flores, por la canción ‘Flores para Antonio’.

«El trabajo que he hecho es como de comadrona», de «aprender a acompañar» para que Flores «encontrara su voz» desde «la vulnerabilidad máxima», detalla Pérez Cruz sobre esta victoria, que para ella ha tenido «más que ver con lo humano que con lo artístico».

Aún asimilándolo, se embarcó hacia París, la capital de uno de los países europeos donde tiene más proyección, con conciertos y participación en grandes eventos como la clausura del Festival de Avignon, uno de los mayores del mundo dedicados al teatro.

La del Olympia será una velada de celebración y de disfrutar con el público y con la gente que la ha acompañado en su carrera, pero Pérez Cruz adelanta igualmente que habrá aperitivos del disco que se prepara para sacar próximamente y que tendrá dos partes: una más cálida, de sentirse en casa, de color «rosa», y otra «azul», más «onírica» y de «búsqueda» introspectiva.

Una de esas novedades será el tema ‘Capitana’, que Pérez Cruz ve especialmente poderoso cantar por el 8M, ya que en él reivindica a la mujer más allá de su papel de «musa» y de criatura de «emoción». Es decir, la mujer que toma decisiones y puede dirigir: «soy sirena y capitana».

«Me he tenido que inventar una manera de explicarle, de enseñarle a mi hija que yo quiero que se sienta muy amada y muy protegida, pero que luche por sus sueños», detalla.

Pensar en las pequeñas revoluciones

Como mujer, en el mundo de la cultura siempre se ha sentido «muy respetada», pero también aprecia que, quizás por esa dimensión femenina, tiende a sentir que tiene que pedir permiso y le cuesta verse no solo desde la «humildad».

«A veces sí que estoy descubriendo que tengo que hacer un trabajo a la inversa del que yo me pensaba, como de celebrarme y no quitarle el valor a lo que me pasa por no molestar», reflexiona la cantautora, que en 2022 fue Premio Nacional de Músicas Actuales y en 2025 fue condecorada con la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.

La intérprete de temas como ‘Vestida de nit’ o ‘Mañana’ considera que con el arte reivindica «la belleza y la fuerza de la vulnerabilidad», porque cuando «uno canta y se abre, y acepta todo lo que le duele, el otro también se permite hacerlo».

Es una forma de quitarse «el miedo a la hora de hablar» entre nosotros, algo especialmente importante en un mundo «muy patriarcal» y en el que parece que «el chulo de la clase es el que triunfa», a la vista del contexto político mundial, cuenta.

«Mi salvación ahora es pensar en lo pequeñito -razona-, en lo que depende de nosotros, y en que cada uno se responsabilice de lo que está en sus manos».

Además encuentra refugio en el arte y la cultura, que son para ella formas de sentirse «a salvo», pero también de celebrar «que estamos vivos», que «estamos aquí», y que cada uno puede hacer su «pequeña revolución» desde el cuidado.

Tras participar en una gala de los Goya que fue políticamente muy reivindicativa, especialmente con temas como la destrucción de Gaza, Pérez Cruz opina que es un momento en el que «es necesario posicionarse» y afirma que vivió con «orgullo» lo que ocurrió en la gala de Barcelona.

«Hay que hacerlo si lo sientes y lo puedes defender», matiza, y no solo por «postureo», porque si la gente confía en los artistas, el impacto de un mensaje puede ser «brutal», pero también dar «amparo» a quienes piensen igual. EFE

