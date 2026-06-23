¡Síuuu! El Mundial escucha al fin el grito de Cristiano Ronaldo

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Como ha hecho a lo largo de su carrera, Cristiano Ronaldo respondió como mejor sabe hacer a las críticas y las dudas: doblete contra Uzbekistán, este martes en Houston, y goleada 5-0 de Portugal que deja a los lusos muy cerca de avanzar a la siguiente fase.

Ronaldo fue el centro de las críticas tras el flojo debut de Portugal (1-1 contra la RD Congo), al punto que se alzaron voces que cuestionaban la presencia del cinco veces ganador del Balón de Oro en el once titular de Roberto Martínez.

Tanto el seleccionador como sus compañeros se afanaron en los últimos días a defender al «ícono» de 41 años y este martes lo agradeció con dos goles, que además convierten a CR7 en el primer fútbolista en la historia en marcar en seis Mundiales.

– Gol en seis Mundiales, un récord –

Apenas habían pasado 6 minutos de partido cuando, nada más errar un remate que podría haber despertado de nuevo las dudas, Ronaldo cazó un centro raso al interior del área y conectó un derechazo para enviar la pelota a la red.

Ya llegando a la pausa, en una contra, Bruno Fernandes abrió a la derecha para Ronaldo y este volvió a marcar de disparo cruzado.

El grito «¡Síuuu!» característico de la celebración de Ronaldo volvía a resonar en un estadio mundialista y el originario de Madeira se convertía en el máximo goleador portugués en Copas del Mundo, superando al otro gran mito del fútbol luso, Eusebio.

«Siempre es bonito batir récords, pero mi objetivo es ayudar a la selección a alcanzar sus metas», declaró Ronaldo, quien admitió haber pasado «una semana difícil».

– «Parecía que ya estaba acabado» –

«Parecía que yo ya estaba retirado del fútbol, pero aguanté, como siempre, porque creo más en el trabajo que en cualquier otra cosa», añadió.

Luego de que el resto de grandes estrellas presentes en el Mundial (Messi, Mbappé, Haaland, Kane, Yamal, Salah) ya hubiesen brillado en las jornadas precedentes, Ronaldo deja a su vez huella en el torneo y, más importante, relanza a una Portugal que llegó a Norteamérica como una de las grandes favoritas a la victoria.

Más allá del título colectivo, tal como ha comenzado el torneo se prevé una excitante lucha por la Bota de Oro, liderada por Messi con 5 goles, Mbappé y Haaland con 4, a la espera de lo que pueda hacer Harry Kane, que tiene como Ronaldo 2 tantos, pero el inglés debe disputar este martes el partido de Inglaterra contra Ghana.

El equipo que venza en este encuentro se garantizará la presencia en los cruces eliminatorios, todo lo contrario de lo que sucederá en el otro partido del Grupo L entre Panamá y Croacia: el que pierda sacará billete de vuelta a casa.

– Nueva cita para Luis Díaz –

Finalmente, en el Grupo K, Colombia se medirá a RD Congo en Guadalajara y se clasificará para los dieciseisavos en caso de victoria, sin tener que esperar a jugárselo todo en la última fecha frente a los portugueses.

Los cafeteros, con un enorme Luis Díaz (gol y asistencia), ganaron 3-1 a Uzbekistán, pero el DT Néstor Lorenzo le sigue dando vueltas a la cabeza para encontrar un compañero ideal al delantero del Bayern Munich.

En ese partido fue titular Luis Suárez, que ha cuajado una excelente temporada en el Sporting portugués (38 goles en 53 partidos), pero no estuvo demasiado acertado y fue sustituido por Juan Camilo Hernández.

El Cucho tuvo menos protagonismo en el Betis español, aunque sus números no fueron malos (15 goles en 40 partidos). Y, sobre todo, tuvo impacto en el partido contra Uzbekistán: peleó por una pelota que parecía perdida y sacó un centro que Jáminton Campaz convirtió en el 3-1 definitivo.

Queda aún casi un mes para la final en el MetLife de Nueva Jersey (19 de julio), pero la FIFA confirmó a la AFP lo dicho poco antes por su presidente, Gianni Infantino: Donald Trump asístirá al partido por el título y entregará el trofeo al equipo campeón.

Por su parte, el seleccionador francés Didier Deschamps regresó a su país tras el fallecimiento de su madre y no dirigirá a los Bleus en el tercer partido de la fase de grupos, contra Noruega, el próximo viernes.

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