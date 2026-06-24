¡Síuuu! El Mundial escucha al fin el grito de Ronaldo, Colombia a 16avos

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Como ha hecho a lo largo de su carrera, Cristiano Ronaldo respondió como mejor sabe hacer a las críticas y las dudas: doblete contra Uzbekistán, este martes en Houston, y goleada 5-0 de Portugal que deja a los lusos muy cerca de avanzar a la siguiente fase, donde ya está Colombia tras ganar 1-0 a la RD Congo.

Ronaldo fue el centro de las críticas tras el flojo debut de Portugal (1-1 contra la RD Congo), al punto que se alzaron voces que cuestionaban la presencia del cinco veces ganador del Balón de Oro en el once titular de Roberto Martínez.

Tanto el seleccionador como sus compañeros se afanaron en los últimos días a defender al «ícono» de 41 años y este martes lo agradeció con dos goles, que además convierten a CR7 en el primer futbolista en la historia en marcar en seis Mundiales.

– Gol en seis Mundiales, un récord –

Apenas habían pasado 6 minutos de partido cuando, nada más errar un remate que podría haber despertado de nuevo las dudas, Ronaldo cazó un centro raso al interior del área y conectó un derechazo para enviar la pelota a la red.

Ya llegando a la pausa, en una contra, Bruno Fernandes abrió a la derecha para Ronaldo y este volvió a marcar de disparo cruzado.

El grito «¡Síuuu!» característico de la celebración de Ronaldo volvía a resonar en un estadio mundialista y el originario de Madeira se convertía en el máximo goleador portugués en Copas del Mundo, superando al otro gran mito del fútbol luso, Eusebio.

«Siempre es bonito batir récords, pero mi objetivo es ayudar a la selección a alcanzar sus metas», declaró Ronaldo, quien admitió haber pasado «una semana difícil».

– «Parecía que ya estaba acabado» –

«Parecía que yo ya estaba retirado del fútbol, pero aguanté, como siempre, porque creo más en el trabajo que en cualquier otra cosa», añadió.

Luego de que el resto de grandes estrellas presentes en el Mundial (Messi, Mbappé, Haaland, Kane, Yamal, Salah) ya hubiesen brillado en las jornadas precedentes, Ronaldo deja a su vez huella en el torneo y, más importante, relanza a una Portugal que llegó a Norteamérica como una de las grandes favoritas a la victoria.

Más allá del título colectivo, tal como ha comenzado el torneo se prevé una excitante lucha por la Bota de Oro, liderada por Messi con 5 goles, Mbappé y Haaland con 4, mientras que Harry Kane se queda con 2 tantos, los mismos que Ronaldo, luego del decepcionante empate sin goles entre Inglaterra y Ghana.

El capitán inglés tuvo un par de buenas ocasiones, sobre todo una al final que envió a las nubes cuando lo tenía todo favorable para marcar.

Este resultado hizo que el Croacia-Panamá fuera determinante para el futuro de ambos equipos, que perdieron en la primera jornada frente a ingleses y ghaneses.

La victoria por 1-0 de Croacia permite al equipo de Luka Modric seguir aspirando a superar la primera fase, mientras que elimina ya a Panamá, que se enfrentará el sábado a Inglaterra sin jugarse nada.

– Daniel Muñoz decisivo –

La jornada se cerró con la victoria de Colombia por 1-0 a RD Congo, que clasifica a los sudamericanos para la siguiente fase, aunque se jugará la primera plaza del Grupo K contra Portugal, el sábado en Miami.

Un solitario tanto de jugador del Crystal Palace Daniel Muñoz en el minuto 76 acabó decidiendo un duelo en el que los cafeteros merecieron más, sobre todo en la primera parte, donde asediaron sin éxito el arco africano, en un estadio de Guadalajara teñido del color amarillo de la camiseta colombiana.

Los congoleños, no obstante, contaron con el apoyo de Michel Kuka Mboladinga, el hincha que se hizo viral en el última Copa de África de Naciones por ver los partidos en posición inmóvil, haciendo la estatua de Patrice Lumumba, héroe de la independencia del país africano.

Queda aún casi un mes para la final en el MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey (19 de julio), pero la FIFA confirmó a la AFP lo dicho poco antes por su presidente, Gianni Infantino: Donald Trump asistirá al partido por el título y entregará el trofeo al equipo campeón.

Por su parte, el seleccionador francés Didier Deschamps regresó a su país tras el fallecimiento de su madre y no dirigirá a los Bleus en el tercer partido de la fase de grupos, contra Noruega, el próximo viernes.

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