Sólo el 17 % de los españoles sabe perfectamente lo que es el «ruido submarino»

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Bruselas, 20 may (EFE).- El 71 % de los españoles considera «muy importante» proteger la vida marina, según un sondeo difundido este miércoles por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW, por sus siglas en inglés), que muestra también que sólo el 17 % cree tener buen conocimiento del concepto de «ruido submarino».

«Bajo el mar, el ruido procedente del transporte marítimo afecta negativamente a la vida marina. El sonido es la señal principal de la que depende una amplia variedad de animales marinos, desde las ballenas más grandes hasta el plancton más diminuto. El sonido es esencial para comunicarse entre sí, encontrar alimento, orientarse y evitar depredadores», indicó la organización ambientalista.

Los estudios científicos muestran «de forma indiscutible que la contaminación acústica submarina es perjudicial para las especies marinas», señala IFAW, que agrega que, a escala mundial, «más de la mitad de todo el ruido submarino es producido por el sector del transporte marítimo comercial».

Sin embargo, sólo el 17 % de los españoles sabe exactamente qué es el ruido submarino, frente al 39 % que ha oído hablar del concepto pero no sabe en qué consiste y el 44 % que lo desconoce por completo.

Entre quienes sí lo conocen, el 81 % asegura estar preocupado y el 28 % extremadamente preocupado. Además, el 90 % dice que se debe actuar con urgencia contra ese fenómeno, ligeramente por encima del 89 % de media de los cinco países.

Esos datos provienen de una encuesta elaborada por Ipsos BVA entre el 11 y el 26 de febrero a partir de muestras representativas de 1.000 personas de más de 18 años de Alemania, España, Francia, Países Bajos y Suecia.

En la media de los cinco países del informe, el 20 % sabe exactamente qué es el ruido submarino, el 37 % ha oído hablar del concepto pero no sabe realmente qué es y el 43 % lo desconoce por completo.

En comparación con España, la media de los países a cuya población se ha sondeado es más favorable a la autorregulación y algo menos favorable a las restricciones.

Las medias de esos cinco países UE arrojan que el 78 % cree que hacen falta normas obligatorias sobre la velocidad de los buques frente al 22 % que prefiere la autorregulación voluntaria, mientras que el 75 % de los encuestados en España apoya la obligatoriedad y el 25 % la autorregulación.

Los españoles, en cambio, sí perciben otras amenazas a la vida submarina, como los microplásticos, que un 89 % de los encuestados los identifica como un problema; el cambio climático (59 %), la sobrepesca y las capturas accesorias (40 %) y, por último, el ruido de barcos e industrias (19 %). EFE

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