Saar confirma que Israel apoya el plan de Trump y responsabiliza a Hamás del conflicto

2 minutos

Belgrado, 30 sep (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, confirmó este martes que su Gobierno acepta el plan de paz para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, al tiempo que acusó al grupo islamista Hamás de haber continuado con la guerra hasta ahora.

«No debería sorprender a nadie (la aceptación) porque siempre hemos querido poner fin a esta guerra», dijo Saar en una rueda de prensa durante una visita a Belgrado.

El ministro añadió que Israel siempre ha destacado su compromiso con sus objetivos en Gaza, que deseaba alcanzar por medios diplomáticos, y que hoy sigue estando comprometido con esos objetivos tal como los definió su gabinete de seguridad.

Saar destacó que «quien se ha negado a poner fin a la guerra hasta ahora es también quien la inició el 7 de octubre (de 2023): Hamás».

«Hamás es el único responsable de la continuación de este conflicto desde entonces y del sufrimiento tanto de israelíes como de palestinos durante los últimos dos años», dijo Saar.

Trump presentó ayer, junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, un plan de paz de 20 puntos que prevé un alto el fuego, la liberación de los rehenes en 72 horas y la retirada gradual de las fuerzas israelíes de Gaza.

«Queremos ver una Gaza desradicalizada, desmilitarizada y que ya no represente una amenaza para Israel y sus ciudadanos. Ahora veremos si Hamás acepta el plan del presidente», dijo Saar.

Su homólogo serbio, Marko Djuric, expresó el apoyo de su Gobierno a la iniciativa de paz y exigió que Hamás libere sin demora a todos los rehenes, entre los que se encuentra el serbio-israelí Alon Ohel, un primo suyo.

«Llevan más de 800 días en cautiverio y en condiciones que son duras y terribles para cualquier ser humano», concluyó Djuric. EFE

