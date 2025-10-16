Sa’ar dice en Italia que el cruce de Rafah «será abierto probablemente este domingo»

Roma, 16 oct (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, afirmó este jueves en Nápoles (sur de Italia) que el cruce fronterizo de Rafah con Gaza «probablemente será abierto este domingo», mientras continúan los trabajos para su reapertura.

«El cruce de Rafah probablemente será abierto este domingo. Estamos realizando todos los acuerdos y preparativos para ello», declaró Sa’ar a los medios al margen de los Diálogos Mediterráneos (MED), un foro sobre seguridad y cooperación regional que se celebra en la ciudad italiana. EFE

