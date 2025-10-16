Saar reitera en Roma que Hamás esta violando el acuerdo al no entregar cuerpos de rehenes

Roma, 16 oct (EFE).- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, trasladó al presidente de Senado de Italia, Ignazio LaRussa, con quien se reunió este jueves en Roma, que «Hamás está violando el acuerdo al seguir reteniendo 19 cadáveres de los rehenes muertos», según escribió en la red social X.

«Un honor conocer al presidente del Senado italiano, Ignacio LaRussa en Roma. Le dije que queremos darle una oportunidad al Plan Trump, pero Hamás está violando el acuerdo al seguir reteniendo a 19 de nuestros rehenes muertos», escribió en X

Y agregó: «Las ejecuciones masivas de palestinos sin juicio en Gaza por parte de Hamás deben considerarse con la máxima severidad», así como agradeció al presidente del Senado italiano su amistad y le invitó a visitar Israel.

El ministro también se reunió con los representantes del grupo Amigos de Israel del Senado y la Cámara de Diputados italianos, a quienes recalcó que quieren «avanzar con el Plan Trump, pero que Hamás debe devolver a nuestros rehenes muertos y desarmarse», agregó en X.

Saar se encuentra en Italia para asistir al acto ‘Diálogos Mediterráneos’ que se celebrará en el Palació Real de Nápoles (sur).

Según los organizadores el ministro ofrecerá una conversación junto con Gregg Carlstrom, corresponsal en Oriente Medio de The Economist, y Nomi Bar-Yaacov, negociadora internacional de paz del Centro de Política de Seguridad de Ginebra. EFE

ccg/lab