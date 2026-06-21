Sabitzer: «Argentina es un equipo que va mucho más allá de Messi»

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Dallas (EE.UU.), 21 jun (EFE).- El centrocampista austríaco Marcel Sabitzer aseguró este domingo que Argentina, su rival mañana en el AT&T de Arlington, va «mucho más alla» que Leo Messi.

“Argentina tiene jugadores excepcionales en la mitad de la cancha que actúan en los mejores equipos del mundo. No voy a entrar en comparaciones con otras selecciones, pero es un equipo que va mucho más allá de Messi”, dijo en conferencia de prensa.

“En mi partido número 100 con la selección, tengo el privilegio de jugar en un escenario como este, ante miles de espectadores y frente a un rival sensacional como Argentina. Me he preparado para rendir en mi selección en partidos como estos”, enfatizó.

Argentina y Austria se enfrentarán en un partido de la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. EFE

og/gbf