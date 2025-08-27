Sacerdotes y monjas de las únicas iglesias católicas y greco-ortodoxas de Gaza no se irán

1 minuto

Jerusalén, 27 ago (EFE).- Los sacerdotes y monjas de las única parroquia católica que existe en Gaza, así como aquellos de la única iglesia greco-ortodoxa, no abandonarán sus instalaciones en la ciudad de Gaza, pese a la amenaza de invasión militar israelí, según un comunicado conjunto.

«El Comité de Emergencia de la Iglesia de la Sagrada Familia ha decidido permanecer en la iglesia y continuar su labor para apoyar a los sacerdotes y monjas en su misión de cuidar y servir a todos los que permanecerán dentro del recinto», declaró hoy una declaración conjunta emitida por el Patriarcado Latino de Jerusalén y el Patriarcado Greco-ortodoxo.

En el texto, enfatizan que los gazatíes desplazados que se refugian hoy en día en sus instalaciones «tendrán que decidir, según su conciencia, qué harán”.

«Desde el primer día de la guerra, el Comité ha hecho todo lo posible por servir a los desplazados dentro de la iglesia y a la comunidad fuera de ella, sin dudar ni un instante», dice el texto, justificando que lo seguirán haciendo.

La parroquia de la Sagrada Familia de la ciudad de Gaza es el único templo católico del enclave, y fue dañada durante un bombardeo israelí el pasado 17 de julio. EFE

pms/av