The Swiss voice in the world since 1935

Sacerdotes y monjas de las únicas iglesias católicas y greco-ortodoxas de Gaza no se irán

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 27 ago (EFE).- Los sacerdotes y monjas de las única parroquia católica que existe en Gaza, así como aquellos de la única iglesia greco-ortodoxa, no abandonarán sus instalaciones en la ciudad de Gaza, pese a la amenaza de invasión militar israelí, según un comunicado conjunto.

«El Comité de Emergencia de la Iglesia de la Sagrada Familia ha decidido permanecer en la iglesia y continuar su labor para apoyar a los sacerdotes y monjas en su misión de cuidar y servir a todos los que permanecerán dentro del recinto», declaró hoy una declaración conjunta emitida por el Patriarcado Latino de Jerusalén y el Patriarcado Greco-ortodoxo.

En el texto, enfatizan que los gazatíes desplazados que se refugian hoy en día en sus instalaciones «tendrán que decidir, según su conciencia, qué harán”.

«Desde el primer día de la guerra, el Comité ha hecho todo lo posible por servir a los desplazados dentro de la iglesia y a la comunidad fuera de ella, sin dudar ni un instante», dice el texto, justificando que lo seguirán haciendo.

La parroquia de la Sagrada Familia de la ciudad de Gaza es el único templo católico del enclave, y fue dañada durante un bombardeo israelí el pasado 17 de julio. EFE

pms/av

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR