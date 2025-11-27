Sagasti alerta que Latinoamérica está «rezagada» en ciencia y tecnología y urge a invertir

4 minutos

Santiago Carbone

Montevideo, 27 nov (EFE).- Latinoamérica y el Caribe enfrentan un rezago crítico en ciencia y tecnología y necesitan invertir “con urgencia” en estas áreas para no quedar fuera de la economía del conocimiento, advirtió el expresidente peruano Francisco Sagasti en una entrevista con EFE en Montevideo.

Durante su participación en el Encuentro de Socios del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá —que promueve una ciencia inclusiva en el Sur Global—, Sagasti señaló que la región aún no ha logrado consolidar políticas sostenidas para aprovechar las oportunidades de la nueva economía basada en conocimiento.

«El problema es que Latinoamérica y el Caribe no tienen tendencias en ciencia y tecnología (…) cuando uno ve los niveles de inversión y el aumento en inversión en investigación, desarrollo tecnológico e innovación en otras partes del mundo, uno toma conciencia muy clara de que América Latina se ha quedado rezagado totalmente en prácticamente todos los campos, con algunas honrosas excepciones», dijo Sagasti.

En ese sentido, quien gobernó Perú entre noviembre de 2020 y julio de 2021 puntualizó que, en un momento en que el mundo ha entrado «de lleno» en la sociedad del conocimiento científico y tecnológico, la región ha quedado rezagada frente a otras economías.

La región «invierte en investigación científica y desarrollo tecnológico aproximadamente un promedio del 0,69 % del Producto Interno Bruto de la región. Otros países y regiones invierten más del doble», aseguró.

«Es urgente invertir en investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación empresarial y social, y en la formación de recursos humanos de alto nivel. Y no solo en formación, sino también en retención. Muchos científicos latinoamericanos trabajan en otros países porque no encuentran en la región un entorno propicio para desarrollar sus actividades», añadió.

Recursos, sociedad y frontera del conocimiento

Consultado sobre dónde debería comenzar la inversión, Sagasti señaló tres grandes áreas y destacó que la región posee «recursos naturales únicos en el mundo».

«En momentos de incertidumbre, lo que da la capacidad de respuesta es la diversidad. América Latina podría poner en práctica lo que he llamado diversidad de diversidades, que no tiene ninguna otra región del mundo en la escala que la tiene América Latina. Desgraciadamente no hemos aprovechado todo esto (…) El primer campo es el uso intensivo sustentable de nuestros extraordinarios recursos naturales», enfatizó.

Asimismo, resaltó que el segundo campo tiene que ver con lo social. «Cómo reducir las desigualdades y mejorar las condiciones de vida».

«Por último, están los campos de frontera, en los cuales tenemos que ser muy selectivos y avanzar -por ejemplo- en todo el tema de ingeniería genética y en todo el diseño de organismos genéticamente modificados que sean aceptables con el medio ambiente», indicó.

El cambio climático como un tema transversal

Sagasti también hizo hincapié en que el cambio climático es «un tema trasversal» que corta a los tres mencionados anteriormente, ya que se debe tener capacidad científica y tecnológica en cada uno de ellos para poder hacerle frente.

«Durante el último siglo en la región hemos aprendido con toda claridad que los gobiernos abiertos, democráticos, con la capacidad de enmendar errores, son aquellos que crean un ámbito propicio para el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico», dijo.

Por otra parte, remarcó que Latinoamérica «tiene fuerza» para hacer frente al cambio climático, no solo por sus recursos, sino también por una situación geográfica a la que definió como «privilegiada».

«No sólo eso. Tenemos la característica de que somos una región de tamaño moderado como para no representar una amenaza a las grandes potencias, pero lo suficientemente grande y rica en recursos para no ser ignorada. Tenemos un espacio intermedio para el diseño de estrategias y políticas de desarrollo que desgraciadamente no hemos aprovechado lo suficiente», concluyó. EFE

scr/rmp/lnm

(foto) (video)