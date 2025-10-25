Sainz: «Creo que mañana estaremos al límite entre la Q2 y la Q3»

2 minutos

Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams) -ganador hace un año en esta pista- , que acabó noveno este viernes la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana que cree que en la calificación de este sábado estarán «al límite entre la Q2 (segunda ronda) y la Q3 (tercera)».

«Estoy relativamente contento, sólo, porque me faltó tiempo de rodaje, al no haber participado en el primer entrenamiento; por lo que nos quedamos sin poder configurar algunas cosas en el coche», comentó Sainz, de 31 años, que el año pasado logró la cuarta de sus cuatro victorias en la F1 en este circuito, en el que perderá cinco puestos en parrilla, tras haber sido sancionado el pasado domingo en Austin (Texas) por tocarse con el Mercedes del joven italiano Andrea Kimi Antonelli.

«No acabé de sentirme del todo a gusto en el coche, pero teniendo en cuenta que no hemos rodado en la primera sesión (en la que lo sustituyó el probador inglés Luke Browning) no está tan mal, porque teníamos bastante buen ritmo en tandas largas y también a una vuelta», comentó el madrileño, que este año, al acabar tercero en Azerbaiyán, logró su primer podio desde que corre en Williams: el vigésimo octavo de su trayectoria en la categoría reina.

«A ver qué podemos hacer con miras a mañana», apuntó Sainz, que el año pasado ganó desde la ‘pole’, la sexta de las seis que cuenta en la división de honor del automovilismo.

«Creo que estamos en el límite entre la Q2 y la Q3; pero hay que tener en cuenta que fueron muchos (nueve en total) los que se perdieron el primer libre. Así que veremos a ver qué pasa», comentó Sainz tras la jornada de entrenamientos de Ciudad de México. EFE

arh