Sainz: Ha sido una carrera frustrante, ya que teníamos un ritmo excelente hoy

2 minutos

Redacción deportes, 26 oct (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), que este domingo tuvo que abandonar el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana que para él «fue una carrera frustrante, porque» tenía «un ritmo excelente».

«Fue una carrera frustrante, ya que teníamos un ritmo excelente hoy. En la primera curva hubo una ‘melé’ de coches y tuve contacto con un RB que dañó la llanta de mi neumático delantero izquierdo, causando grandes vibraciones en la primera tanda y que también dañó los sensores de las ruedas delanteras. Eso implicó que el limitador del ‘pit lane’ no funcionase», comentó Sainz, de 31 años, con cuatro victorias -la última de ellas el año pasado, en este circuito- y 28 podios en la categoría reina.

«Eso provocó las dos penalizaciones en el ‘pit lane’ (la primera, de cinco segundos; y la segunda, un ‘drive through’), que comprometieron toda mi carrera», explicó Sainz este domingo en la tercera pista más corta del calendario -por detrás de Mónaco y Zandvoort (Holanda)- y la de más altitud: situada a 2.285 metros sobre el nivel del mar.

«Básicamente, fue un ‘efecto bola de nieve’ que nos costó una clara oportunidad de sumar puntos hoy, ya que el ritmo era realmente fuerte y yo era muy rápido con los dos neumáticos blandos», apuntó el madrileño tras tener que retirarse en la antepenúltima vuelta del Gran Premio mexicano.

«Ha sido un decepcionante final de carrera, pero nos reagruparemos y lo intentaremos de nuevo en Brasil», comentó el español de Williams, en referencia al siguiente Gran Premio, dentro de dos semanas en el circuito paulista de Interlagos. EFE

arh