Saks Global, matriz de la cadena de tiendas de lujo, se declara en bancarrota

Nueva York, 14 ene (EFE).- Saks Global, la empresa matriz de la cadena de tiendas de lujo Saks Fifth Avenue, se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos este miércoles, después de que una deuda insostenible paralizara su negocio.

«Con el apoyo de sus principales partes interesadas financieras, Saks Global ha iniciado casos voluntarios de bancarrota bajo el Capítulo 11 en el Tribunal de Bancarrota de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas para facilitar su transformación en curso», anunció en un comunicado.

No obstante, destacó que las tiendas y las experiencias de comercio electrónico de Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, Bergdorf Goodman, Saks OFF 5TH, Last Call y Horchow «están abiertas y atienden a los clientes».

Saks, cuya primera tienda abrió hace 159 años, se encontraba en una situación financiera precaria antes de la fusión con Neiman (en 2024), y la combinación de ambas cadenas de grandes almacenes de lujo no logró generar la suficiente eficiencia para superar la enorme deuda de la compañía.

Saks Global también anunció que Geoffroy van Raemdonck, ex director ejecutivo de Neiman Marcus, asumirá de inmediato el cargo de director ejecutivo, en reemplazo de Richard Baker.

«Van Raemdonck está ampliando el equipo de alta dirección de Saks Global, nombrando a veteranos de la industria y exlíderes de Neiman Marcus Group para que se unan a la compañía en este camino», anota el comunicado.

Antes de la declaración de bancarrota, Saks obtuvo 1.750 millones de dólares en nueva financiación de un grupo de tenedores de bonos garantizados y prestamistas con garantía de activos de la compañía.

La mayor parte, 1.000 millones de dólares, corresponde a financiación para deudores en posesión, que se utilizará para financiar las operaciones mientras la empresa se encuentra bajo el Capítulo 11, y otros 500 millones de dólares estarán disponibles para la compañía después de que salga de la bancarrota, lo que, según indicó, espera que ocurra a finales de este año.

«Este es un momento decisivo para Saks Global, y el camino que tenemos por delante presenta una oportunidad importante para fortalecer los cimientos de nuestro negocio y posicionarlo para el futuro», anotó van Raemdonck en el comunicado.

En los últimos años, los estadounidenses han cambiado sus hábitos de compra, alejándose de las grandes tiendas y comprando más en línea.

Los grandes almacenes Macy’s cerraron cientos de tiendas en 2024, y Lord & Taylor cerró definitivamente en 2020. EFE

