Salón Acme “descentraliza el arte” exhibiendo talento emergente en México

Ciudad de México, 21 ene (EFE).- La primera semana de febrero en la Ciudad de México es reconocida por la celebración de la Semana del Arte mediante plataformas como Salón Acme, que buscan “descentralizar el arte” visibilizando el talento emergente de creadores provenientes de todo el mundo.

Para esta décimo tercera edición, Ana Castella, directora de este proyecto -ideado hace casi 15 años- explicó en conferencia de prensa este miércoles que la convocatoria pública de este año obtuvo 1.800 postulaciones de las que se seleccionó el trabajo de 81 artistas, dos más que en 2024.

Castella enfatizó que habrá creadores de todo el mundo, pero que el enfoque de esta versión es visibilizar el trabajo de artistas latinoamericanos como el de la colombiana Irene Abello o el peruano Yerko Zlatar, aunque en la lista también resalta el talento nacional con piezas de Enrique López Llamas, Daniela Tinoco o Juni Aranda.

Por su lado, Zazil Barba, artista y cofundadora de Salón Acme, resaltó que esta edición contiene reflexiones sobre el feminismo, las corporalidades, lo onírico basado en la experiencia individual, el cambio climático, la búsqueda de identidad, así como los retos de la inteligencia artificial, un tema recurrente desde 2024.

Pese a la diversidad de temas abarcados para este 2026, Barba confesó su sorpresa de que los artistas no estén mostrando una “postura crítica o política” respecto a los problemas globales, sin embargo, confirmó que están “imaginando otros futuros posibles” desde un lugar más individual.

En ese sentido, Castella hizo un llamado a los artistas a involucrarse más en los temas políticos y sociales para que el arte no caiga en “la comodidad”, aunque admitió que este tipo de enfoques más confrontativos son más difíciles de comercializar.

Como en otras versiones, Salón Acme contará con las secciones de Convocatoria, vinculada con la obra seleccionada de los 81 artistas; Estado, que tiene de invitado especial a la entidad mexicana de Puebla; Bodega, que dedicará exposiciones al concepto de la noche como un “momento de transformación”.

A estos espacios se suma Sala, curada por Hernán A. Cortes y Romain Roy-Pinot, así como Proyectos Invitados, que reúne a galerías y plataformas alternativas para presentar el trabajo de un artista y un colectivo.

“Son 26 proyectos en total, generalmente son de México, pero también recibimos propuestas de Colombia, Brasil, Estados Unidos y Argentina”, precisó la directora sobre esta sección que resalta por su “regreso a lo artesanal y lo textil”.

Por último, los organizadores comentaron que la sección de Patio estará vestida con una pieza monumental de López Llamas titulada ‘I am the resurrection and I am the life’, la cual mezcla escultura con pintura hiperrealista para hablar de la identidad en la sociedad contemporánea desde el humor.

Barba recordó que Salón Acme nació para “abrir la puerta” a los artistas emergentes, pues, en 2011, el arte en México permanecía “centralizado” en “los museos, las grandes galerías de arte y Zona Maco”, la feria de arte contemporáneo más grande de Latinoamérica.

“Ahí vimos un hueco para llenar e inventar este nuevo formato de exhibición y crear nuestras propias reglas del juego”, concluyó.

Salón Acme celebrará su décimo tercera edición del 5 al 8 de febrero en el marco de la Semana del Arte con la invitación especial de instituciones internacionales como Gasworks, de Londres, Getty Research Institute, de Los Ángeles, KW Institute for Contemporary Art, de Berlín, entre otros.

