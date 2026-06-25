Sale a la luz una canción inédita de Johnny Hallyday grabada en 1973

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París, 25 jun (EFE).- Una canción inédita del fallecido Johnny Hallyday, una de las mayores estrellas de la música popular francesa, verá la luz este viernes tras permanecer inédita durante 53 años.

El tema, ‘Des comme toi, y’en a plus’ (Ya no hay nadie como tú), fue registrado en 1973, pero desde entonces permaneció olvidado en los archivos del grupo Universal. Se publica ahora en plataformas digitales y en la reedición del álbum ‘Insolitudes’.

Aunque fuera de Francia es relativamente poco conocido, salvo en Bélgica, Luxemburgo y en la Suiza francesa, así como en Quebec (Canadá), Johnny Hallyday es una auténtica institución nacional. Vendió más de 100 millones de discos y su muerte, en 2017, provocó un homenaje multitudinario seguido por millones de franceses.

La canción fue hallada en antiguas cintas magnéticas conservadas por Universal. Xavier Perrot, responsable del catálogo del cantante, declaró a la cadena BFM TV que probablemente procede de una sesión de grabación realizada en abril de 1973 en los estudios Ferber de París.

El autor de la letra es Michel Mallory, quien escribió más de un centenar de canciones para el artista.

Según Mallory, la grabación muestra una faceta escondida tras la imagen de hombre duro de Hallyday. «Era profundamente sentimental. Era un romántico», afirmó en declaraciones recogidas por BFM TV.

La grabación pertenece a un momento especialmente delicado para el cantante. Su espectáculo ‘Johnny Circus’ no había logrado el éxito esperado y su relación con la también cantante Sylvie Vartan atravesaba una crisis muy seguida entonces por los medios.

De hecho, el proyecto tenía también una dimensión personal: intentar reconquistar a la cantante a través de sus canciones.

‘Des comme toi, y’en a plus’ nunca llegó a publicarse. Según Mallory, es posible que el tema no encajara con la estrategia artística de la discográfica en aquel momento.

La canción tiene una duración de 2 minutos y 49 segundos y forma parte de la reedición de ‘Insolitudes’, que fue uno de los discos más importantes de la carrera de cantante, con canciones tan emblemáticas como ‘La musique que j’aime’ (La música que amo). EFE

cmc/cat/fpa