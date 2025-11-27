Sale a subasta en Francia un Renoir que fue expoliado por los nazis y después restituido

París, 27 nov (EFE).- Un cuadro de Pierre-Auguste Renoir que fue expoliado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial saldrá a la venta en Francia el próximo 5 de diciembre, con un valor estimado de entre 220.000 y 300.000 euros, después de haber sido restituido a sus legítimos dueños tras una primera salida al mercado en 2023.

El cuadro, titulado ‘Laveuse’ y datado alrededor del año 1916, pertenecía a la antigua colección de Alfred Weinberger y será subastado en París por las casas de subastas Giquello y Hôtel Drouot, según informó esta última en un comunicado.

Weinberger era un reconocido marchante de arte que tuvo que huir de París a comienzos de la ocupación alemana para refugiarse en la localidad de Aix-les-Bains, cerca de la frontera con Suiza.

Poseía ‘Laveuse’, que es un paisaje de una mujer entre manzanos de 31 centímetros de alto y 31 centímetros de ancho, desde 1925.

«Antes de partir, se ocupó de depositar varios cuadros, entre ellos cinco de Renoir, en el banco Morgan & Cie de París, pensando que allí estarían a salvo. A pesar de estas precauciones, las autoridades nazis se apoderan de ellos poco después», detalló Drouot en su mensaje.

Los cuadros fueros incautados e inventariados en 1941 para ser depositados inicialmente en la galería parisina del Jeu de Paume. En 1942, el experto nazi Bruno Lohse listó también las obras para su traslado a Alemania por orden de Hermann Göring.

El cuadro salió a subasta pública en 2023, después de haber sido descubierto para su venta por la casa Giquello.

Fue adquirido de buena fe por una coleccionista en la década de 1980 en la galería Segoura y la obra contaba con todas las certificaciones habituales (certificado Wildenstein y licencia de libre circulación de la Dirección de Museos de Francia).

Ese trámite, sin embargo, permitió sacar a la luz el rastro de su expolio, con lo que «la casa Giquello canceló inmediatamente la venta e inició un procedimiento con un bufete alemán especializado, lo que condujo a la restitución de la obra a los herederos Weinberger», detalla el comunicado.

Estos últimos decidieron posteriormente volver a encargarle la venta a Giquello, que tendrá lugar en la sede de Drouot el 5 de diciembre. EFE

