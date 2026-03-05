Sale a subasta en París una colección privada del pintor posimpresionista Pierre Bonnard

París, 5 mar (EFE).- Una colección privada dedicada casi en exclusiva al pintor Pierre Bonnard, representante del Posimpresionismo y de las vanguardias del siglo XX, saldrá a subasta el próximo 14 de abril, informó este jueves la casa Christie’s París.

Denominada Colección Claude Terrasse, este conjunto de obras sobre papel, dibujos, litografías y pinturas recorre la historia de un vínculo artístico y familiar que marcó la carrera del pintor posimpresionista con el compositor musical y cuñado del artista.

Amigo íntimo del pintor y uno de sus más fieles seguidores, Terrasse dedicó gran parte de su vida a coleccionar obras de una de las figuras más importantes del modernismo pictórico francés de principios del siglo XX.

Su relación se basó, en particular, en una pasión compartida por la música, que dio origen a varios proyectos artísticos conjuntos.

Entre ellos se encontraba ‘Le Petit Solfège’, una obra educativa escrita por Terrasse e ilustrada por Bonnard.

La edición original, enriquecida con 32 litografías del artista, se ofrecerá en la subasta.

Esta obra, según los organizadores de la subasta, da testimonio del diálogo entre la música y las artes visuales que caracterizó la colaboración entre ambos, en una época en la que Bonnard aún formaba parte de la vanguardia nabis, movimiento al que perteneció junto con Édouard Vuillard y Maurice Denis, caracterizado por la influencia de la pintura de Paul Gauguin y por los grabados japoneses.

A principios del siglo XX, Bonnard se alejó gradualmente de la estética nabi para desarrollar un estilo muy personal centrado en representar interiores domésticos, jardines, paisajes mediterráneos y escenas de baño, a menudo inspirados por su círculo más cercano.

Otras obras de esa etapa enriquecieron posteriormente la colección de Terrase, gracias a las aportaciones de sus descendientes, que añadieron varias pinturas importantes del maestro, entre las que se encuentran ‘Mediodía en el jardín’ y ‘La calle’.

Esos dos óleos, según los organizadores de la subasta, revelan la intensidad cromática y la búsqueda de la modernidad que caracterizan la obra de Bonnard, a la vez que desarrolla un lenguaje pictórico muy personal basado en el color y la memoria visual.

Las obras que salen a la venta oscilan entre los 40.000 y los 400.000 euros, un rango de precios que podría atraer tanto a coleccionistas consolidados como a quienes buscan adquirir su primera obra de Bonnard, según Christie’s París. EFE

