Sale a subasta un grabado de Goya que pertenecía al dictador Nicolae Ceausescu

2 minutos

Bucarest, 3 dic (EFE).- Un grabado de Francisco de Goya que pertenecía al dictador comunista Nicolae Ceasescu (1918-1989) será subastado el próximo 16 de diciembre en Bucarest.

Así lo anunció este miércoles la casa de subastas bucarestina ‘A10 by Artmark’ en un comunicado en el que afirma que la obra, titulada ‘La Filiación-Capricho nº 57’, habría llegado a manos de Ceausescu como obsequio del rey emérito de España, Juan Carlos I, según la entidad de subastas.

El cuadro, expuesto ya ahora en la galería de la casa de subastas, «tiene una procedencia impresionante: pertenece a la serie ‘Los Caprichos’, creada por el famoso pintor español a finales del siglo XVIII, y procede de una codiciada colección: es un regalo personal recibido por Nicolae Ceausescu del rey de España, Juan Carlos I de Borbón, alrededor de 1979-80», indica la nota.

Confiscado en 1989 tras la violenta muerte del matrimonio Ceausescu, ejecutado el 25 de diciembre de 1989 en medio de una revuelta que puso fin al régimen comunista, el grabado fue entregado en 2012 a los herederos de sus antiguos dueños.

Posteriormente, por orden del Ministerio de Cultura, pasó a estar bajo la protección del Fondo Nacional de Patrimonio Cultural Móvil, lo que implicaría que, mientras puede continuar siendo una propiedad privada, está sujeta a determinadas condiciones para poder ser sacada de Rumanía.

Anca Bejan, portavoz de la citada casa de subastas, confirmó a EFE hoy que el actual propietario es uno de los herederos cuyo nombre no puede revelar, y aseguró que el proceso es plenamente legal.

En su comunicado, Artmark informa de que el precio de salida del cuadro es de 8.000 euros, algo que califica de «notable» al ser muy inferior a las cantidades por las que otros grabados comparables de Goya se han subastado en el pasado a nivel internacional. EFE

