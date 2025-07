Sale a subasta una carta de amor de John Lennon a su primera mujer, Cynthia Powell

Londres 4 jul (EFE).- La carta de un veinteañero John Lennon a su amor de aquel entonces, Cynthia Powell, en la etapa en que los Beatles comenzaban a abrirse camino en el panorama musical internacional sale a subasta el próximo miércoles en la casa Christie’s de Londres.

Íntima y personal es la misiva que Lennon escribió en un espacio de cuatro días a Powell, durante una residencia de los Beatles en el Star-Club de Hamburgo en 1962, cuando todavía no eran realmente conocidos y meses antes de que ella se convirtiese en su primera mujer.

«Refleja un momento particular en su relación. Son dos jóvenes que están enamorados. (Él) no es famoso (todavía), y ella es una joven estudiante de arte hermosa y talentosa», explica a EFE el jefe del Departamento de Libros y Manuscritos de Christie’s, Thomas Venning.

«Se puede ver, se nota que hay esa chispa», como también que «extraña muchísimo a su novia», observa el experto.

El joven Lennon, de 21 años, lidiaba con la morriña de la distancia entre él y Cynthia: «I love love love you and I’m missing you like mad…», le parafrasea de su posterior éxito ‘Love Me Do’, del álbum ‘Please Please Me’, que saldría un año después, en 1963.

«¿Dónde estás mi…?», prosigue el liverpuliano, donde los puntos suspensivos corresponden a una parte censurada por Cynthia antes de vender el texto a principios de los ’90.

Sólo se puede especular con lo que se dirían, pero por el contexto «se puede intuir» la razón por la que lo cortó.

Lo que sí que se puede ver o percibir, señala, es «al John Lennon que se escucha en las canciones». «Se percibe su voz, esa frescura”, agrega Venning.

Anterior a la fama

La epístola habla de todo y de nada, es universal: diferencias con amigos, compañeros de piso, trabajo… «Todos nos podemos ver reflejados en este John Lennon de 21 años. En ese momento su vida es muy normal», dice el experto.

Lennon, por ejemplo, no quería que Cynthia compartiera piso con la novia de McCartney, Dot: «Nunca estaríamos realmente solos (…), imagina estar con ella todo el tiempo, y Paul viniendo constantemente», de quien además se queja de sus ronquidos.

Durante esa residencia en Hamburgo, los Beatles empezaron a labrarse un nombre y aprendieron a ser ellos.

«Ahí aprendieron su musicalidad, de ahí viene su apariencia. Su corte de pelo es un corte de pelo de Hamburgo de los años 60», afirma Venning.

El joven Lennon es ajeno a lo que años más tarde iba a suceder y «es feliz (…), no tiene ni idea de lo que le espera a la vuelta de la esquina, y eso es una de las cosas más emocionantes» de esta misiva, sostiene.

«Esta carta estaba en Hamburgo en 1962, delante de John Lennon, y empezó en blanco, y cuando terminó, está cubierta con su letra. Hay en eso algo mágico», expresa.

El experto confió en que en la subasta de Christie’s el manuscrito sea adquirido por alguien que «ama a los Beatles y de verdad aprecie la historia que una carta como esta tiene que contar». EFE

