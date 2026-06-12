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Sale hacia Roma la delegación del papa que se quedó en Tenerife por un problema del avión

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Madrid, 12 jun (EFE).- La delegación que acompañaba al papa León XIV en su viaje apostólico por España y que se quedó en Tenerife debido a un problema en el avión que debía transportarla a Roma despegó este viernes a las 23:30 horas (21:30 GMT) del aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos con rumbo a la capital italiana.

Fuentes de la aerolínea dijeron a EFE que lamentaban el incidente ocurrido este viernes tras detectarse un fallo técnico «imposible de reparar de manera inmediata».

Iberia agregó que su prioridad es «siempre la seguridad», por lo que aplicó el «protocolo habitual» en situaciones semejantes: utilizar otro avión para continuar el viaje.

Además, aseguró que el tiempo empleado en la sustitución fue «el necesario» para hacer llegar una nueva nave desde Madrid.

La empresa expresó su más sinceras disculpas a los pasajeros que se han visto afectados por este incidente. EFE

cmm/fp

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