Salesforce compra Braze por 5.660 millones para ampliar capacidades de IA

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Nueva York, 20 oct (EFE).- La empresa de software estadounidense Salesforce divulgó este martes un acuerdo para comprar la plataforma de interacción con clientes Braze por 5.660 millones de dólares, con el objetivo de ampliar sus capacidades de inteligencia artificial (IA) en el ámbito del márketing.

Salesforce, que se describe como líder de gestión de relaciones con clientes con IA, indicó que prevé completar la operación en el ejercicio fiscal 2028 con la aprobación de accionistas y reguladores. Los accionistas de Braze recibirán 47,50 dólares en efectivo por cada acción ordinaria de clase A.

La empresa dijo en un comunicado que la IA «está elevando el nivel de exigencia para los profesionales del márketing, que ahora necesitan soluciones basadas en agentes capaces de comprender a los clientes, tomar decisiones y actuar en tiempo real», y por eso está tomando «medidas para liderar ese cambio, tanto mediante la innovación orgánica como mediante adquisiciones».

En el caso de Braze, señaló que esta firma ayuda a profesionales del márketing a «establecer relaciones más profundas con los clientes al responder a su comportamiento en tiempo real y coordinar experiencias personalizadas en aplicaciones móviles, sitios web, correo electrónico, SMS, WhatsApp y otros canales».

También puso énfasis en su plataforma BrazeAI, que optimiza mediante IA «el contenido, las ofertas, los canales y los momentos de interacción».

«Tras el cierre de la operación, se espera que las capacidades de interacción en tiempo real y de toma de decisiones mediante IA de Braze complementen las cuatro capas de la arquitectura de Salesforce: Data 360, Customer 360, Agentforce y SIForce», detalló.

La operación se produce unos meses después de que Salesforce comprara otra empresa especializada en IA, Fin, por 3.600 millones de dólares, y anunciara una alianza con Anthropic enfocada en las capacidades de venta.

Tras conocerse la noticia, las acciones de Braze se disparaban un 50,9 % a media sesión, y las de Salesforce bajaban un 1,4 %. EFE

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