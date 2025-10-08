Salesforce invertirá mil millones de dólares en México en los próximos cinco años

2 minutos

Ciudad de México, 8 oct (EFE).- La firma tecnológica Salesforce, especializada en atención al cliente e inteligencia artificial, anunció este miércoles sus planes de invertir mil millones de dólares en sus operaciones en México durante los próximos cinco años.

En un comunicado, la empresa -con sede en San Francisco (EE.UU.)- indicó que esto refuerza su compromiso con el desarrollo económico y social de México «y está diseñado para ayudar a las empresas de todo el país y de toda la región a transformarse».

Salesforce indicó que la inversión se utilizará para poner en marcha una nueva oficina de vanguardia y prestar apoyo a los clientes regionales a través de un Global Delivery Center (GDC).

Además, la compañía dijo que tiene como objetivo hacer crecer el ecosistema mediante la inversión en el desarrollo de la fuerza laboral y la formación en inteligencia artificial.

«México es sede de algunas de las empresas más innovadoras del mundo y se está convirtiendo en un importante centro para las empresas que apuestan por el futuro de la inteligencia artificial», afirmó Marc Benioff, director de Salesforce.

«Esta inversión de mil millones de dólares es un compromiso con México como mercado clave para el crecimiento impulsado por la inteligencia artificial, que respalda el increíble talento, los clientes y los socios que están dando forma a la próxima generación de liderazgo digital en toda América Latina», agregó el directivo.

La firma aseguró que México, donde comenzó en 2006, es un importante mercado en crecimiento, con una amplia base de clientes que incluye organizaciones líderes como Xcaret, Grupo Bafar y FEMSA, así como un centro de innovación para toda la región de América Latina.

Por su parte, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, señaló que el «compromiso de Salesforce de ampliar su inversión en México destaca la fortaleza de nuestra economía y el talento excepcional con el que contamos».

«Esta inversión no solo creará puestos de trabajo y desarrollará competencias en inteligencia artificial en México, sino que también posicionará a nuestro país como un centro de consultoría clave para los mercados de toda América Latina en materia de agentes de inteligencia artificial y mucho más», añadió el secretario.

El Gobierno de México tiene la expectativa de alcanzar los 45.000 millones de dólares en inversiones al cierre de 2025, en buena medida al llamado ‘Plan México’ presentado a inicios de abril por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. EFE

jmrg/afs/jrg