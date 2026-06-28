Salman Rushdie asegura en Babell que para que haya literatura, «tiene que haber libertad”

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Oporto, 28 jun (EFE).- El escritor Salman Rushdie, que este domingo participa en un encuentro público con lectores en el Coliseo de Oporto, ciudad que acoge el festival Babell, ha defendido en una entrevista con EFE que “para que exista literatura, tiene que haber libertad”.

Rushdie, que en 2022 fue apuñalado hasta en 12 ocasiones en 27 segundos tras una conferencia de prensa en Nueva York, ha explicado que la libertad de expresión en su literatura “es algo muy importante, porque sin libertad no es posible hacer el trabajo».

El autor de ‘Los versos satánicos’ y uno de los escritores contemporáneos más leídos del mundo ha insistido en la idea de que no se considera “una gran figura” y ha afirmado que únicamente se sienta “en una habitación a escribir historias”.

También ha avanzado a EFE que está escribiendo su próxima obra, “que será una novela”, aunque dijo que “aún no puede hablar de ello”.

En la jornada de este domingo, la editora de Rushdie en Portugal, Cecilia Andrade, de Dom Quixote, ha mantenido un encuentro con el escritor, que cuenta con gran tirón entre los lectores lusos.

Rushdie llegó a Oporto hace dos días para conocer Babell, el festival que colabora con EFE en la difusión de este contenido y que está organizado por la Fundação Livraria Lello, y ha sido uno de los escritores más demandado por los visitantes, que le han parado una y otra vez por la calle para pedirle que les dedique alguno de sus libros.

Rushdie explicó a EFE que la última vez que estuvo en Portugal fue hace 25 años y elogió la ciudad de Oporto y el festival Babell, “muy importante para conocer al público y a los escritores”. EFE

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