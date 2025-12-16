Salsero puertorriqueño Tony Vega festejará sus 50 años de carrera con concierto en su isla

San Juan, 16 dic (EFE).- El salsero puertorriqueño Tony Vega anunció este martes que celebrará sus 50 años de carrera con un concierto el 25 de abril en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan, y el cual dijo que «será una celebración» de todo ese tiempo como reconocido cantante del género caribeño.

«Este concierto será una celebración de todo lo que he vivido en estos 50 años de carrera», dijo Vega en un comunicado sobre su espectáculo titulado ’49 + 1: Medio siglo de Salsa Romántica’.

«Estoy muy feliz de que sea en mi isla, rodeado de mi gente, reviviendo momentos que han marcado mi vida y compartiendo la música con los que me han acompañado desde el inicio», expresó Vega.

Según se informó en el comunicado, Vega interpretará en el concierto éxitos como ‘Esa Mujer’, ‘Aparentemente’, ‘Uno Mismo’, ‘Lo mío es amor’, entre otros, junto a su orquesta, bajo la dirección de Jota Ruiz.

Durante cinco décadas, Vega ha sido una de las figuras más populares de la salsa contemporánea, con una trayectoria que comenzó con las influencias musicales de su familia y de la música anglosajona durante su juventud en Estados Unidos.

Inició su carrera profesional en la década de los 70, formando parte de las orquestas La Selecta de Raphy Leavitt y de Willie Rosario.

Más adelante integró las orquestas de Louie Ramírez y Eddie Palmieri antes de iniciar en 1988 una exitosa carrera como solista.

Ha sido reconocido por su talento con discos de oro y de platino con el álbum ‘Uno Mismo’ y nominado en los Grammy. EFE

