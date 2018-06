Derechos de autor

"Miden" digitalmente su vida 50% de los adultos 06 de junio de 2018 - 15:50 En Suiza, uno de cada dos adultos realiza un seguimiento de sus actividades diarias en sus teléfonos inteligentes u otros dispositivos digitales, según un estudio publicado este miércoles. Otro 20% ha intentado este tipo de sistemas de "lifelogging" al menos una vez. El estudio sobre la manera en que las personas miden sus vidas digitalmente fue realizado por el Sotomo Research Centre por encargo de la aseguradora Sanitas Health Insurance Foundation. Los resultados se basaron en una encuesta de 3055 personas, representativa de la población residente permanente suiza de 18 años y más. La actividad de registro más popular fue el seguimiento del recuento diario de pasos, seguido de correlaciones de mapas y caminatas, así como otros logros deportivos. Estos recuentos de fitness también llevaron a cambios de comportamiento para casi la mitad de todos los usuarios, encontró el estudio. Los monitores de salud centrados en el seguimiento de la duración del sueño o las frecuencias cardíacas son menos utilizados. También tienen un menor impacto en el comportamiento.