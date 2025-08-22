Las autoridades y empresas suizas acuerdan reducir el azúcar en cereales, yogures y bebidas

Se han establecido nuevos objetivos en el marco de la iniciativa. La cantidad de azúcar añadida a los sueros, los cereales para el desayuno y las bebidas lácteas deberá reducirse en un 10 %. Lo mismo se aplica a los refrescos. El límite se ha fijado en un 5 % para los yogures.
El compromiso de reducir el azúcar en los alimentos se inició hace diez años. En un comunicado de prensa emitido el jueves, el Ministerio del Interior se mostró satisfecho con los avances logrados.
Los yogures, los sueros, las bebidas lácteas, los cereales para el desayuno y los refrescos contienen ahora una cantidad de azúcar significativamente menor que hace diez años.
El Ministerio también pretende llegar a un acuerdo con la industria alimentaria para reducir el contenido de sal de los alimentos procesados. Por el momento, solo Aldi Suiza está dispuesta a apoyar esta iniciativa.
¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?
¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.
Glencore anuncia inversiones millonarias en cobre en Argentina
El gigante comercializador de materias primas Glencore, con sede en Zug, planea invertir más de 12.000 millones de dólares en la ampliación de dos plantas de producción de cobre en Argentina.
Trump exigió pagos directos a Suiza durante una llamada con la presidenta Keller-Sutter
Durante la conversación telefónica entre Karin Keller-Sutter y Donald Trump el 31 de julio, Trump exigió pagos directos a Suiza, según una investigación del diario SonntagsBlick.
Los aranceles estadounidenses ponen en peligro 100.000 puestos de trabajo en Suiza
Los aranceles estadounidenses del 39 % sobre las importaciones suizas afectarán directamente a 100.000 puestos de trabajo, principalmente en los sectores de la relojería, la maquinaria, los metales y la alimentación, advierte economiesuisse.
La película japonesa Tabi to Hibi gana el Leopardo de Oro en Locarno
La película japonesa Tabi to Hibi, del director Sho Miyake, ganó el Leopardo de Oro, el máximo galardón de la competición internacional, en la última jornada del Festival de Locarno.
Enviado estadounidense se reúne con el jefe del ejército sudanés en Suiza para discutir la propuesta de paz
El jefe del ejército sudanés, Abdel Fattah al-Burhan, y el enviado especial de Estados Unidos para África, Massad Boulos, se reunieron en Suiza para discutir un plan de paz estadounidense destinado a poner fin a la guerra civil en Sudán.
Heldin, una película sobre el agotador día a día del personal de enfermería, es la candidata de Suiza al premio a la Mejor Película Internacional en los Óscar del próximo año.
Suizos a bordo de la flotilla que desafía el bloqueo de Gaza
Ciudadanos suizos también participan en la flotilla mundial que pretende romper el bloqueo marítimo de Gaza. La Asociación Waves of Freedom (WOFA) tiene previsto zarpar con cinco barcos cargados con leche en polvo para bebés y filtros de agua.
