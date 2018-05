En las residencias de ancianos también se preocupan por las infecciones. En Suiza no se ha realizado ningún estudio completo sobre esta cuestión todavía, pero según ha declarado Koch, la situación se está corrigiendo este año. Algunos cantones, como Vaud, están tomando la iniciativa: estudian el uso de desinfectantes para las manos y que el personal de las residencias se vacune contra la gripe.

Más del 50% de las infecciones hospitalarias podrían evitarse 14 de mayo de 2018 - 09:41 Han pasado dos años desde que Suiza puso en marcha una campaña para reducir la tasa de infecciones hospitalarias. Un informe revela que aún queda trabajo por hacer. Según los expertos, más de la mitad de las infecciones hospitalarias podrían evitarse. Casi el 6% de los pacientes de los hospitales suizos contrae alguna infección, según un estudio dirigido por el grupo de expertos Swissnoso con el apoyo de la Oficina Federal de Salud Pública (OFSP), cuyos resultados se conocieron en febrero. + Comparativa entre Suiza y otros países sobre infecciones hospitalarias Las infecciones contraídas en un contexto de atención sanitaria no se pueden eliminar del todo, explicó el jefe del departamento de enfermedades contagiosas de la OFSP, Daniel Koch, a la hora de resumir los dos años de trabajo. Koch añadió que tampoco se trata de encontrar culpables: a veces los pacientes llevan bacterias infecciosas al hospital. Pero esta situación podría mejorar. Según los expertos de Swissnoso, entre el 35% y el 55% de las infecciones podrían evitarse. Aunque eliminar la neumonía y las infecciones en los quirófanos es menos factible, en más de la mitad de los casos, podrían evitarse el catéter venoso y las infecciones urinarias. Infección de vejiga Los expertos han concluido que los catéteres de vejiga se usan de manera excesiva y a veces sin necesidad. Un programa piloto realizado en colaboración con Seguridad de los pacientes Suiza pretende reducir el uso innecesario de estos dispositivos, garantizando que se utilicen solo en determinadas condiciones: por personas que dominan su uso y con controles habituales. El personal de los hospitales también está en el punto de mira, ya que es clave para prevenir determinadas infecciones postoperatorias. Así, para promover las buenas prácticas, se ha puesto en marcha una instalación móvil de lavado de manos que se está utilizando en 100 hospitales. Las tasas de infecciones en los quirófanos se controlan muy de cerca desde 2009. Y tal y como ha indicado la OFSP, los hospitales pueden comparar su funcionamiento. En las residencias de ancianos también se preocupan por las infecciones. En Suiza no se ha realizado ningún estudio completo sobre esta cuestión todavía, pero según ha declarado Koch, la situación se está corrigiendo este año. Algunos cantones, como Vaud, están tomando la iniciativa: estudian el uso de desinfectantes para las manos y que el personal de las residencias se vacune contra la gripe.