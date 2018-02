Derechos de autor

Casi 6% de hospitalizados atrapan infecciones 06 de febrero de 2018 - 11:12 Alrededor del 5,9% de los pacientes tratados en hospitales helvéticos contraen alguna infección, según un estudio en 96 nosocomios. Con esa tasa, Suiza cae dentro en la media europea. Los resultados del estudio, dirigido por el grupo de expertos Swissnoso con apoyo de la Oficina Federal de Salud Pública (OFSP), fueron dado a conocer el lunes. La investigación encontró que las infecciones ocurren con mayor frecuencia en los hospitales más grandes en comparación con los medianos y los más pequeños. Las razones señaladas son que las mayores instituciones de salud pública a menudo tratan a pacientes más gravemente enfermos y llevan a cabo procedimientos más riesgosos. Los resultados son casi idénticos a las mediciones europeas más recientes, que datan de 2011/2012, y que encontraron que la tasa de infección era del 6%. Las infecciones más comunes fueron infecciones en los sitios quirúrgicos (29%), seguidas por aquellas del tracto respiratorio inferior (18%). Otras infecciones frecuentes incluyen las del tracto urinario (15%) y la corriente sanguínea (13%). Los pacientes mayores y los tratados en unidades de cuidados intensivos fueron los más propensos. Según la OFSP, 96 hospitales suizos participaron en el estudio, entre ellos más de la mitad de todos los hospitales suizos de enfermedades agudas. Reunieron datos de 13 000 pacientes en un solo día entre junio y agosto de 2017. Los resultados del estudio reflejan la situación actual en torno a las infecciones hospitalarias y al uso de agentes antimicrobianos a nivel nacional. Según sus autores, los datos permitirán a los hospitales analizar sus propios resultados y adoptar las medidas pertinentes. La OFSP señaló su disposición a colaborar con cantones suizos, hospitales y hogares de ancianos para mejorar los estándares de higiene, fortalecer las medidas preventivas e invertir en educación e investigación.