“Observamos este desarrollo con preocupación”, declaró el director de Swica, Roger Ritler, al ‘NZZ am Sonntag”. “Estamos particularmente preocupados por la creciente propagación de las enfermedades mentales”.

Los casos de enfermedades relacionadas con el trabajo, como el estrés y el ‘burnout’ (desgaste profesional), aumentaron considerablemente en los últimos años en Suiza, según informó el periódico ‘NZZ am Sonntag’.

Inquieta aumento de estrés laboral en Suiza 22 de abril de 2018 - 11:05 Los casos de enfermedades relacionadas con el trabajo, como el estrés y el ‘burnout’ (desgaste profesional), aumentaron considerablemente en los últimos años en Suiza, según informó el periódico ‘NZZ am Sonntag’. Con base en estadísticas inéditas de la aseguradora Swica, el periódico dominical indicó que los padecimientos vinculadas con las actividades laborales aumentaron un 20% en los últimos cinco años. Un 35% por depresión y otros problemas de salud mental. “Observamos este desarrollo con preocupación”, declaró el director de Swica, Roger Ritler, al ‘NZZ am Sonntag”. “Estamos particularmente preocupados por la creciente propagación de las enfermedades mentales”. El registro de reumatismo y dolor crónico, que a menudo tienen causas psicológicas, creció en un 30%, de acuerdo Swica. Mientras tanto, los males relacionados con el corazón, virus y los cánceres se mantuvieron estables durante ese período. Swica es una de las principales aseguradoras en el ramo de la salud (enfermedades y accidentes). Cuenta entre sus clientes a 1,4 millones de asegurados y 27 300 empresas. Los datos previos sobre enfermedades relacionadas con el estrés en el trabajo generalmente proceden de entrevistas con los empleados. Una encuesta realizada por la organización ‘Promoción de la Salud en Suiza’, publicada en enero de 2018, encontró que una cuarta parte de los trabajadores se sienten estresados ​​en el trabajo. El ‘Índice de Estrés Laboral’, efectuado junto con la Universidad de Berna y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich, mostró que los niveles de estrés en el trabajo aumentaron del 24,8% en 2014 al 25,4% en 2016. Otro estudio reciente, el ‘Barómetro sobre las Condiciones de Trabajo’ encargado para la federación independiente de organizaciones de trabajadores ‘Travail.Suisse’, detectó niveles más altos de estrés en el lugar de labor: el 41% de los empleados sintió que a menudo estaba estresado o muy estresado.