En Suiza disminuye la obesidad infantil 25 de abril de 2018 - 14:55 Un estudio nacional revela que el número de niños con sobrepeso u obesidad ha disminuido en los últimos diez años en Suiza. El porcentaje de niños obesos o con sobrepeso ha pasado del 19,9% en el bienio 2005/2006 al 16,7% en 2016/17, de acuerdo con la fundación Promoción Salud Suiza. Los resultados se basan en el cálculo del índice de masa corporal (IMC) efectuado a 14 000 niños en Basilea, Berna y Zúrich en diferentes niveles de enseñanza: guardería, escuela primaria y secundaria. “Es una satisfacción ver que la tendencia se mantiene en los últimos años”, afirma el director de Promoción Salud Suiza, Thomas Mattig, en un comunicado de prensa. Según el estudio, hay un descenso de los casos de obesidad entre la población infantil en edad de guardería y se vislumbra una tendencia a la baja entre los niños de enseñanza primaria. Los datos se mantienen estables entre los alumnos que cursan estudios secundarios. En Suiza, el 16,7% de la población infantil tiene sobrepeso, de los cuales el 4,3% padece obesidad (en 2005/2006 eran 4,9%). La organización registró un pico (20,1% con sobrepeso u obesidad) en el bienio 2010/2011. Para calcular el índice de masa corporal (IMC) hay que dividir el peso de la persona en kilogramos por su estatura en metros cuadrados. El IMC indica si estamos en un peso saludable. En una persona adulta, un IMC que oscila entre 18 kg/m2 y 25 kg/m2 se considera normal. Si el IMC es más de 25 kg /m2 la persona tiene sobrepeso. Se considera obesidad cuando el IMC es de 30 kg/m2 o más.