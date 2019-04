Obesity figures stabilise among Swiss kids

La obesidad infantil se mantiene estable 26 de abril de 2019 - 11:00 El año pasado, uno de cada seis alumnos (17,3%) en Suiza padecía sobrepeso u obesidad, según un estudio. Pero las cifras se mantienen estables respecto a los datos anteriores. Las estadísticas del año escolar 2017/2018 son ligeramente superiores a las de 2014-2017 (17%), pero inferiores al 19,6% registrado en 2005-2008. El número de niños con sobrepeso varía según la edad y el nivel de educación. Casi uno de cada cinco alumnos de secundaria sufría sobrepeso u obesidad en 2017/2018 (24,8%)., frente al 12,4% de los párvulos y alumnos de primaria (de 4 a 8 años). Los datos se basan en el índice de masa corporal (IMC) de 14 000 alumnos de preescolar, primaria y secundaria en Basilea, Berna y Zúrich. Promoción Salud Suiza, que publicó las cifras este jueves, son resultados esperanzadores. Se estima que el 19,3% de los niños en edad escolar de 8 a 12 años tenían sobrepeso o eran obesos – es la tasa más baja para este grupo desde el año 2005/2006. La tendencia a largo plazo de los niños en edad preescolar y primaria ha disminuido, mientras que la de los adolescentes se ha estabilizado, señala la fundación. Según Promoción Salud Suiza, los programas de prevención que han puesto en marcha los cantones en los últimos diez años comienzan a dar frutos. Las campañas que promueven una dieta saludable y la actividad física están llegando a más menores y los hábitos alimentarios han mejorado. La fundación señala que las diferencias en educación, ingresos, nacionalidad y entorno también tienen un papel importante en la salud de los niños. Promoción Salud Suiza aboga por crear más áreas de juegos y parques infantiles, así como por mejorar los carriles bici y los espacios peatonales. El IMC indica el peso saludable de una persona. Para calcularlo hay que dividir su peso en kg por el cuadrado de su altura. Se estima que un IMC de más de 25 kg/m2 en una persona adulta significa sobrepeso y de 30 kg/m2 o más, obesidad. Para los niños se utiliza el mismo cálculo, pero se tiene en cuenta siempre la edad.