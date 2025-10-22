Salvada del tarifazo de Trump, la brasileña Embraer alcanza un monto récord de pedidos

Embraer, tercer mayor fabricante de aviones del mundo, anunció el martes un monto récord en su cartera de pedidos en el tercer trimestre, tras librarse de una sobretasa que Estados Unidos asestó a productos brasileños.

Los pedidos ascendieron a 31.300 millones de dólares, una cifra «sin precedentes», impulsada por el sector de la aviación comercial, con una cartera de pedidos de 490 aeronaves, según un comunicado.

Embraer logró esquivar los aranceles punitivos impuestos en agosto por Donald Trump a productos brasileños, una exención crucial dado que Estados Unidos representa 45% de su mercado de aviones comerciales y 70% del de aeronaves ejecutivas.

Sin embargo, la empresa fue alcanzada por el arancel del 10% aplicado por Washington a todas las importaciones en abril.

Trump impuso aranceles de hasta 50% a productos brasileños al argumentar una supuesta «caza de brujas» contra su aliado el expresidente ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro, condenado el mes pasado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

La medida desató fuertes tensiones comerciales y políticas entre ambos países.

Pero el lobby de Embraer junto con otras grandes compañías brasileñas, como el gigante cárnico JBS, habría ayudado a desbloquear el diálogo, según confió bajo anonimato una fuente de la AFP.

El acercamiento culminó en una llamada telefónica de 30 minutos entre Trump y Lula hace dos semanas, la primera desde el regreso del republicano al poder.

Ahora ambos líderes podrían reunirse este fin de semana en Kuala Lumpur durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), de acuerdo con el gobierno brasileño.

Embraer entregó 62 aeronaves en total en el tercer trimestre del año corriente, un aumento del 5% en comparación con el mismo período del año anterior.

