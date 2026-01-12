Salvador Nasralla anuncia para 2029 su quinta candidatura presidencial en Honduras

2 minutos

Tegucigalpa, 12 ene (EFE).- El excandidato presidencial del opositor Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, anunció este lunes que se presentará de nuevo como candidato en las elecciones de 2029, su quinto intento, después de que quedara en segunda posición en las elecciones del pasado 30 de noviembre, que él denuncia que perdió porque se produjo «fraude».

«Les anuncio aquí oficialmente mi candidatura, soy el primer candidato a la presidencia de la República para el 2029, voy a ser el candidato del Partido Liberal», dijo Nasralla a periodistas, luego de reunirse en Tegucigalpa con varios diputados y autoridades del Consejo Central Ejecutivo del conservador Partido Liberal.

De lograr la candidatura presidencial sería el quinto intento de Nasralla por llegar a la Presidencia, luego de cuatro consecutivos desde 2013, con tres partidos diferentes, dos de ellos creados por él.

«Vamos a hacer las reformas necesarias para volver a ganar las elecciones de forma definitiva», expresó Nasralla, quien fue designado presidencial (vicepresidente) por menos de un año y medio durante el gobierno presidido por Xiomara Castro, quien el 27 de enero concluirá su mandato de cuatro años, bajo la bandera del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).

Nasralla ahora busca que la presidencia del Parlamento para los próximos cuatro años la ejerza el Partido Liberal, que sacó 41 de los 128 diputados que integran ese poder del Estado, contra 49 del Partido Nacional, cuyo candidato en las elecciones de noviembre, Nasry ‘Tito’ Asfura, fue declarado ganador el 24 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según Nasralla, bajo su liderazgo en el Partido Liberal conformará una estructura para que apoye su próxima candidatura presidencial en 2029, para cuando estará rozando los 77 años de edad.

Además, a partir de ahora buscará que se haga reformas electorales como la segunda vuelta y la creación de las mesas ciudadanas, entre otras.

Nasralla, con una personalidad muy variable y quien quedó en el segundo lugar en los pasados comicios, dijo en octubre que si no ganaba las elecciones del 30 de noviembre, no volvería a buscar una candidatura presidencial. EFE

gr/mt/gad