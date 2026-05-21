Salvador Pérez iguala a «Pudge» Rodríguez y pone la mira en la marca de George Brett

3 minutos

Redacción deportes, 21 may (EFE).- El receptor venezolano Salvador Pérez escribió este miércoles otra página dorada en su brillante carrera en las Grandes Ligas al conectar el cuadrangular 311 de su trayectoria y empatar al puertorriqueño Iván Rodríguez como el receptor latino con más jonrones en la historia de las Mayores.

El batazo, además de ser su octavo de la temporada 2026, dejó a «Salvy» a solo un vuelacercas de adueñarse en solitario de un registro que durante años pareció inalcanzable y que pertenecía a uno de los inmortales del béisbol de las Grandes Ligas.

El capitán de los Reales de Kansas City consiguió el histórico estacazo de vuelta completa frente a los Medias Rojas de Boston y volvió a cargar con el peso ofensivo de su equipo al terminar la jornada de 4-3, con una carrera anotada y una remolcada.

La magnitud del logro se hace aún mayor al comparar el tiempo que necesitaron ambos receptores para alcanzar la cifra. Rodríguez acumuló sus 311 cuadrangulares a lo largo de 21 temporadas en las mayores, mientras que Pérez llegó a la misma cantidad en apenas su campaña número 15.

Pérez también sigue escalando posiciones entre los máximos jonroneros venezolanos de todos los tiempos. La lista histórica la encabeza Miguel Cabrera con 511 cuadrangulares, seguido por Andrés Galarraga con 399, Eugenio Suárez —actualmente en la lista de lesionados— con 328 y Magglio Ordóñez con 294.

La mejor campaña de Salvador Pérez en el departamento de cuadrangulares llegó en 2021, cuando disparó 48 jonrones en 161 compromisos, igualando además el récord histórico de los Reales de Kansas City para una temporada. En 2025 volvió a demostrar su vigencia ofensiva al conectar 30 vuelacercas, la segunda cifra más alta de su carrera.

En la actual temporada, el receptor venezolano mantiene una línea ofensiva discreta, pero continúa produciendo poder con el madero y consolidando su legado histórico dentro de la organización.

Pérez, quien ha sido campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026 con la selección de Venezuela, cinco veces bate de plata y guante de oro, campeón de la Serie Mundial en 2015 y nueve apariciones en el Juegos de las Estrellas, continúa fortaleciendo su candidatura hacia una futura exaltación al Salón de la Fama de Cooperstown.

Asimismo, «Salvy» se acerca a otra marca legendaria dentro de los Royals. Con sus 311 batazos de cuatro bases, quedó a apenas siete de pasar a George Brett como el máximo jonronero en la historia de la franquicia.

Brett cerró su emblemática trayectoria con 317 bambinazos, todos conectados con el uniforme de Kansas City, un récord que permaneció intacto durante décadas y que ahora amenaza seriamente el poder ofensivo del venezolano.

De mantener el ritmo ofensivo mostrado en las campañas recientes, Salvador Pérez podría apropiarse de ambos registros históricos antes de finalizar la temporada 2026. EFE

rao/gf/laa