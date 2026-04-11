Salvador Sobral revela en São Paulo los primeros trazos de su próximo álbum luso-brasileño

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Ailén Desirée Montes

São Paulo, 11 abr (EFE).- El artista portugués Salvador Sobral presentó en un ensayo abierto en São Paulo un adelanto de lo que será su próximo trabajo discográfico, ‘A Flor do Recomeço’, un proyecto que nace de una crisis existencial y florece en el corazón de la música popular brasileña.

En entrevista a EFE, uno de los artistas más destacados del panorama musical ibérico cuenta que pasó los últimos diez días en la ciudad interpretando las canciones de importantes músicos de Brasil, compositores que han «regalado» sus letras a la voz del portugués.

El disco, según él, manifiesta una «paz» por momentos «inquietante», unos sonidos que van desde la «calma» más pura hasta una adrenalina «visceral», en donde la melancolía del fado se entrelaza con la síncopa de la samba en un diálogo fluido en el que los vientos y la percusión sirven de marco a la compleja voz de Sobral.

Todo surge a partir de su encuentro en años anteriores con Marcus Preto, uno de los productores más importantes de la música brasileña contemporánea, conocido por haber dirigido discos y giras de figuras como Gal Costa, Erasmo Carlos y Tom Zé.

Fue el propio Preto quien, tras asistir a uno de sus conciertos, le insistió en que debería hacer un disco con canciones y músicos brasileños, pero no uno de versiones clásicas como ‘Garota de Ipanema’, sino un álbum de composiciones inéditas escritas por autores actuales que entendieran su voz.

Tras una profunda crisis creativa y existencial debido al gran caudal de malas noticias que leía en los periódicos, Sobral recordó la propuesta y decidió embarcarse en este nuevo proyecto, que considera una reconexión con la ilusión de componer canciones y también un retorno a «sus propios orígenes musicales».

Bajo esta premisa convocaron a participar del disco a leyendas y referentes de la cultura del país suramericano como Chico César, su «héroe de la infancia»; Adriana Calcanhotto, Arnaldo Antunes y Marcos Valle, y a jóvenes músicos que integran la nueva ola, como Tim Bernardes y Marcelo Camelo, entre otros.

Para Sobral, este disco no es meramente una incursión, sino un viaje de vuelta a casa. El portugués dice que «la música nació en Brasil» porque fue a través de ella que él formó su oído, escuchando a Maria Bethânia en el carro de su madre y a Chico César en el de su padre.

Este disco, que comenzará a grabarse en la capital paulista la próxima semana, tendrá su primer adelanto en mayo con el lanzamiento de un single.

El álbum completo verá la luz en octubre de 2026, mes en el que arrancará una gira internacional con paradas confirmadas en España.

Un mismo idioma pero muchos retos

Sobral confiesa que al principio le pareció imposible cantar canciones brasileñas con su portugués ibérico sin convertirse en una «caricatura».

«Me dio miedo, un cierto recelo de sonar un poco caricatural. Encima con las presiones coloniales, viene un portugués a cantar música brasileña. Pensé ‘esto puede ser problemático, ¿cómo le damos la vuelta?’. Entonces, con los arreglos y con la banda, intentamos buscar un sonido que fuera más próximo mío, que trajera un poco de ‘iberidad'», contó.

Ese proceso tenía dos desafíos importantes: que las composiciones suenen bien tanto para él como para todo el equipo brasileño de producción, y que su acento, más cerrado y consonántico, cuele en canciones pensadas para el portugués de Brasil, que suele ser más abierto y melódico.

Finalmente, encontraron en el jazz un puente para conectar los ritmos brasileños con su herencia europea y buscar una suavidad en su acento sin perder los rasgos de su Portugal natal en la voz.

El músico, que ya tiene en su haber interpretaciones de canciones brasileñas, como ‘Nem Eu’, de Dorival Caymmi, se vuelca de lleno en esta experiencia cuyo objetivo es comprender el método de la música brasileña, que consigue traducir «emociones complejas en melodías simples». EFE

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