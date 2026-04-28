Salvadoreñas crean recetario con productos marinos para fortalecer seguridad alimentaria

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San Salvador, 28 abr (EFE).- Un grupo de al menos 400 mujeres de diferentes comunidades rurales de El Salvador elaboraron un libro de recetas con productos marinos (hidrobiológicos) para batallar contra la inseguridad alimentaria que azota a sus zonas y familias.

El recetario, presentado este martes en San Salvador, es parte del proyecto Manos que Alimentan, desarrollado desde el 2023, financiado por la Cooperación Española en El Salvador y liderado por Asamblea de Cooperación por la Paz y diferentes organizaciones salvadoreñas de mujeres.

«(El documento con las preparaciones) tiene detrás un trabajo importante de capacitación y formación en el cual se desarrollaron una serie de talleres que han llegado a muchas mujeres», dijo a EFE la coordinadora de Manos que Alimentan, Laura Cadenas.

El libro culinario contiene al menos 40 preparaciones que combinan la cocina tradicional salvadoreña con productos del mar, como pescado, cangrejo, camarones, entre otros, para reducir la inseguridad alimentaria de departamentos (provincias) de La Paz (centro), Usulután (este) y San Vicente (oeste) cercanos al mar o manglares.

Realmente, continuó la coordinadora, «es un recetario que viene desde las propias comunidades de intervención y las personas involucradas han propuesto estas recetas desde el rescate cultural y ancestral de las propias comunidades».

De la pesca a la cocina

Además, se busca que las mujeres involucradas fortalezcan los conocimientos sobre los beneficios de los productos hidrobiológicos, su forma de cocción y fomentar el consumo de los alimentos que el mar proporciona para integrarlo en elementos de la canasta básica alimentaria (como tortillas y fríjoles), apuntó Cadenas.

Lupita Galvez, pescadora que contribuyó al recetario una preparación de un pastel de harina de maíz con carne de cangrejo, declaró a EFE que a través de la iniciativa «ha aprendido mucho, porque a pesar que vivía cerca de la costa desconocía los beneficios que aportan los mariscos».

«Antes de saber un montón de cosas que ahora conocemos, preferíamos comerciarles los productos que pescábamos y no consumirlos, y consumir otros productos muchas veces no beneficiosos para la salud», dijo Galvez, de 53 años y que desde los siete años practica la pesca artesanal.

Cada una de las recetas, en las que también se integran productos agrícolas de huertos familiares liderados por otras mujeres también integrantes de Manos que Alimentan, fueron elaboradas con el asesoramiento de una nutricionista.

El recetario está disponible en las redes sociales de las entidades que los impulsan y también es promocionado para el público en general en cuñas radiales. En El Salvador, la mayoría de productos de la canasta básica llegan de países vecinos como Guatemala, Honduras y Nicaragua para cubrir la demanda local. EFE

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