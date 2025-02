Salvadoreños reiteran su rechazo a la minera metálica e insisten en prohibición

Salvador, 9 feb (EFE).- Un grupo de al menos 300 salvadoreños, en su mayoría jóvenes, reiteraron este domingo su posición en contra de la exploración y explotación de la minería metálica en El Salvador, posible en el país centroamericano tras la aprobación en el Congreso de una ley propuesta por el presidente Nayib Bukele, e insistieron en que la actividad minera debe ser prohibida.

Ambientalistas, defensores de derechos humanos, miembros de organizaciones civiles y de la comunidad LGTBI, feministas y demás población se concentraron en la fachada de la Biblioteca Nacional, en el corazón de la capital, acompañados de pitos y cazuelas, y protestaron con ritmos de una batucada, una vez más, contra esta práctica.

También portaron carteles con frases en rechazo a la minería y algunos ocuparon pañuelos, máscaras y anteojos para cubrir su rostro.

Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, también utilizaron el baile y diferentes consigas, como ‘el agua no se vende, se cuida y se defiende’ y ‘¡Sí a la vida, no a la muerte!’, para expresar su posición.

La concentración, que no afectó el funcionamiento de la biblioteca -visitada por turistas y nacionales-, se desarrolló sin presentarse altercados y ante la mirada de cientos de salvadoreños que transitaban por la zona. Algunos, incluso, se detenían a observar.

Julia Marroquín, una joven de San Salvador, dijo a EFE que acompañó la actividad para sumarse a las «acciones en contra de la minera», la que considera «letal para la vida».

«Los jóvenes de este país debemos unir nuestras voces y defender nuestro medio ambiente contra las múltiples amenazas que se presentan. La minería es una de estas amenazas y no debemos permitir que se desarrolle en nuestro país», manifestó la joven que también se ha unido a un movimiento impulsado por iglesias para recoger firmas para que se revierta la Ley General de Minería Metálica.

Los participantes recordaron que en 2017 ambientalistas lograron que la minería se prohibiera en el país tras «una lucha histórica» y lamentaron que se aprobara una ley que revierte dicha prohibición.

Vidalina Morales, líder comunitaria y ambientalista, aseguró a periodistas que continuarán expresando su rechazo en contra de la minería y aseguró que «no importa si nos encarcelan, no importa si nos asesinan, si nos asesinan saldrán miles de voces a clamar justicia».

«Aquí estamos muchos, junto a las juventudes, diciendo presente por nuestro medio ambiente, presente por la vida, diciendo no a los proyectos de muerte. No nos callaran, no nos intimidaran, estamos presentes porque sabemos que la causa y la lucha que defendemos es una causa justa, una causa por la continuidad de la vida», señaló.

Esta es al menos la tercer protesta que se realiza frente a la Biblioteca Nacional y se suma a otras actividades que se han llevado a cabo en el país tras la aprobación de la ley minera.

En diciembre pasado, el Congreso salvadoreño, dominado por el oficialista Nuevas Ideas, derogó la prohibición minera aprobada en 2017 y aprobó una nueva ley que permita dicha explotación.

El presidente Bukele aseguró a principios de diciembre que el país centroamericano posee los yacimientos de oro «con mayor densidad por km2 en el mundo», sin citar investigaciones o documentos concretos.

Ninguna institución del Gobierno ha presentado estudios técnicos que comprueben lo señalado por el mandatario.

Las organizaciones ambientalistas estiman que la explotación minera afectaría a unas cuatro millones de personas de la zona norte de El Salvador, que integra a los departamentos de Cabañas, Chalatenango, San Vicente, Morazán, San Miguel, Usulután y La Unión.EFE

