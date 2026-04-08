Salvini critica a Pedro Sánchez: «Dice una cosa y hace otra. No tengo nada que compartir»

1 minuto

Roma, 8 abr (EFE).- El vicepresidente italiano y líder de la Liga, Matteo Salvini, criticó hoy al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de quien aseguró que «dice una cosa y hace otra» y con quien afirmó no tener «nada que compartir».

«No, no me identifico nunca en las palabras de Sánchez. Porque tiene una visión del mundo opuesta a la mía. Y porque dice una cosa y hace otra, a menudo y voluntariamente. Este es mi punto de vista», afirmó Salvini a preguntas de los periodistas sobre su opinión sobre la posición sobre la guerra del jefe del Ejecutivo español.

Durante una comparecencia ante la prensa extranjera en Roma, el líder ultraderechista italiano insistió en su total distanciamiento de las políticas y declaraciones del mandatario español.

«No tengo nada que compartir con Pedro Sánchez por lo que a mí respecta», añadió de forma tajante y en tono severo. EFE

csv/jgb

(vídeo)