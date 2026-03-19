Salvini recuerda la «valentía» y la «revolución» de Umberto Bossi tras su muerte

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Roma, 19 mar (EFE).- El líder del partido ultraderechista italiano Liga, Matteo Salvini, ha destacado la «valentía», la «pasión» y la «revolución» del histórico fundador de su formación, Umberto Bossi, fallecido este jueves a los 84 años de edad.

«Valentía, genio, pasión, esfuerzo, amor, revolución, raíces, libertad. Tenía 17 años cuando te conocí y me has cambiado la vida. Hoy tengo 53 y te despido, el día de la Fiesta del Padre, con una lágrima pero con la misma gratitud», declaró en sus redes Salvini, actual vicepresidente del Gobierno italiano.

El político ultraderechista aseguró que conserva «el mismo orgullo y la determinación de no rendirse nunca» que, dijo, aprendió del mismo Bossi.

«Tu inmenso pueblo te rinde tributo y seguirá caminando por la vía que has trazado: la de la libertad. Adiós, jefe», terminó.

Bossi (Cassano Magnago, 1941), uno de los grandes protagonistas de la política italiana desde la década de los Noventa, falleció este jueves con 84 años de edad en el hospital de Varese (norte), donde se encontraba hospitalizado en cuidados intensivos.

Este veterano y controvertido político fundó en 1991 la Liga Norte, un partido con el que persiguió la independencia del norte, de una zona conocida como ‘Padania’, llegando incluso a declararla provocativa y simbólicamente en 1996.

Con este partido llegó a ser senador, diputado, europarlamentario y dos veces ministro en los Gobiernos de Silvio Berlusconi: de Reformas Institucionales entre 2001 y 2004 y de Federalismo entre 2008 y 2011.

Lo dirigió hasta el 2012 y, un año después, fue sucedido a su frente por Salvini, que lo convirtió en una formación nacional ultraderechista, renegando de sus pretensiones secesionistas, lo que le costó duras críticas de Bossi y de los viejos ‘leguistas’.

La Liga forma parte actualmente de la coalición de Gobierno de Giorgia Meloni, al igual que la conservadora Forza Italia, que también ha expresado su duelo.

Meloni, líder de los también ultraderechistas Hermanos de Italia, se ha sumado al pésame recordando su «pasión política».

La Liga ha cancelado todos los actos para la jornada de mañana viernes, a tres días del referéndum sobre la reforma de la justicia, uno de los proyectos clave del actual Gobierno.

El presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, ha loado a Bossi como un «protagonista de una larga temporada política» y «un líder apasionado y sincero demócrata».

Bossi, afectado por un ictus desde 2024, fue un político muy controvertido, que llegó a ser condenado por vilipendio a la bandera italiana y se vio salpicado por el desvío de fondos de su partido a su propia familia.

El presidente Mattarella indultó en 2019 a Bossi por su condena por insultar al anterior mandatario, Giorgio Napolitano, a quien llamó ‘terrone’, término despectivo con el que los norteños italianos se refieren a los habitantes del sur del país. EFE

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