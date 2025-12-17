Salvini tras su absolución en el caso Open Arms: «Defender las fronteras no es delito»

Roma, 17 dic (EFE).- El vicepresidente del Gobierno italiano y líder de La Liga, el ultraderechista Matteo Salvini, celebró este miércoles la confirmación por parte del Tribunal Supremo de italia de su absolución en el caso Open Arms con un mensaje rotundo: «Defender las fronteras no es delito».

El alto tribunal rechazó hoy el recurso de la Fiscalía de Palermo (sur) que pedía revisar la sentencia por el bloqueo en 2019 del desembarco de migrantes rescatados en el Mediterráneo por Open Arms, cuando era ministro del Interior.

Apenas un par de minutos después de conocerse la noticia, el ministro publicó en sus redes sociales una foto suya con el puño derecho en alto y el mensaje: «Absuelto. Cinco años de proceso: defender las fronteras no es delito».

Los hechos se remontan a agosto de 2019, cuando Salvini, entonces ministro del Interior, impidió durante 20 días el desembarco de 147 inmigrantes rescatados por la nave de Open Arms.

En el ámbito político, la primera ministra Giorgia Meloni felicitó a su socio de Gobierno por su absolución y pidió un aplauso por la noticia, al inicio de su intervención en el Senado.

La mandataria italiana habló de una «acusación infundada de secuestro de personas» y defendió que «un ministro del Interior que defiende las fronteras italianas está haciendo su trabajo y nada más.

«Expresamos nuestra solidaridad y alegría al viceprimer ministro», dijo Meloni inicio de su intervención en respuesta al debate general sobre sus comunicaciones con vistas al Consejo de la UE, que fue interrumpida por gritos en la cámara.

El ministro de Educación, Giuseppe Valditara, también felicitó a Salvini y calificó la absolución como «una excelente noticia para Salvini y para Italia».

«Felicidades a Matteo por su valentía, siempre con la cabeza alta en la protección del interés nacional», expresó Valditara.

La decisión se dio a conocer tras una larga jornada de declaraciones, donde estuvo presente el fundador de Open Arms, Óscar Camps, junto a sus abogados, mientras que Salvini no asistió a la Corte y fue representado por su abogada Giulia Bongiorno.

La abogada defendió a su salida que el caso «no debería ni haber comenzado» y calificó la apelación de la fiscalía como «totalmente descabellada», dado que no cumplía con los requisitos legales. EFE

