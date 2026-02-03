Salvini y su gran fichaje, el general Vannacci, rompen y agitan la ultraderecha italiana

Roma, 3 feb (EFE).- El general italiano Roberto Vannacci, conocido por sus posturas de extrema derecha, ha confirmado este martes la fundación de su propio partido y su ruptura con la Liga de Matteo Salvini, quien ha expresado su «decepción» tras haberle aupado a la primera línea política y como europarlamentario en 2024.

El vicepresidente del Gobierno y líder de la ultraderechista Liga ha confirmado y criticado esta ruptura, mientras que desde su partido consideran a Vannacci fuera de la formación europea Patriotas por Europa.

«No estoy enfadado. Estoy decepcionado y triste. Acogimos en nuestra gran familia a Vannacci cuando estaba solo ante todos: ante los grandes medios, los políticos, la izquierda o los moralistas», lamentó Salvini ante el Consejo Federal de su formación.

Vannacci, general del Ejército que en 2023 había sido expedientado por un libro en el que revelaba sus posturas abiertamente racistas y homófobas, había sido su gran fichaje para las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024, en las que obtuvo un escaño.

Sin embargo, el militar ha decidido romper con la Liga de Salvini, tras meses de tensiones y rumores, y ha anunciado la fundación de un nuevo partido de extrema derecha llamado Futuro Nacional.

«Sigo mi camino solo (…) Mi derecha no es una izquierda descolorida, está un poco menos de moda, no presenta una geometría variable como una familia homosexual y, sobre todo, no es moderada. Ningún púgil gana con ganchos moderados», ha explicado en sus redes.

Este Futuro Nacional nace ya con polémica porque en su logotipo recurre a la ‘llama tricolor’ y a la tipografía recta propia del régimen fascista de Benito Mussolini (1922-1943).

Este paso de Vannacci obliga a su expulsión del grupo europeo Patriotas por Europa al que pertenece la Liga, junto con otras formaciones como la española Vox o la francesa Agrupación Nacional de Marine Le Pen, según reclaman desde la formación italiana.

Durante su intervención ante la plana mayor de la Liga, Salvini reprochó a Vannacci que pertenecer a un partido o a una comunidad «no significa solo recibir, ser el centro de todo, obtener puestos o candidaturas».

«Implica, sobre todo, trabajo, construcción, sacrificio y, antes de cualquier otra cosa, lealtad. En estos meses, por contra, hemos vivido polémicas, problemas, tensiones… Lástima», criticó.

En su breve vida política, el general Vannacci ha suscitado varias polémicas: en la campaña de las europeas de 2024, por ejemplo, propuso clases segregadas para niños discapacitados y pidió el voto con una referencia a la ‘Flotilla X Mas’, una unidad de élite de la Marina de la Italia fascista.

Además, ha mostrado en numerosas ocasiones su afinidad con los neofascistas de Forza Nuova, quienes llegaron incluso a animarle a que intentara obtener el escaño que quedó vacante en el Senado tras la muerte de Silvio Berlusconi en junio de 2023.

La Liga de Salvini ha zanjado la salida de Vannacci publicando en Instagram una foto del exministro Gianfranco Fini al frente del partido que fundó en 2010 tras abandonar a Berlusconi y que resultó en un fracaso estrepitoso: «La historia se repite», se lee al pie. EFE

