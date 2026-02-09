Sam Darnold: «Con todo lo que ha pasado en mi carrera, no lo cambiaría por nada»

Santa Clara (EE.UU.), 8 feb (EFE).- Sam Darnold, mariscal de campo de los Seattle Seahawks, campeones este domingo del Super Bowl, habló de los obstáculos que ha enfrentado durante su carrera en la NFL y aseguró que «no cambiaría por nada» la forma de ganar su primer campeonato.

«Es increíble. Con todo lo que ha pasado en mi carrera… Hacerlo así, con este equipo, no lo cambiaría por nada», afirmó Darnold minutos después de terminar el partido en el que los Seahawks se impusieron a los New England Patriots por 13-29.

«Estoy orgullosísimo de los chicos, de nuestra defensa. De verdad, no tengo palabras para describir lo que ha hecho la defensa, y también los equipos especiales», añadió en declaraciones a NBC, la cadena con derechos del Super Bowl en Estados Unidos.

En ocho temporadas en la NFL, Darnold ha defendido los colores de cinco equipos, siempre con la duda de no ser un mariscal de campo preparado para los momentos decisivos.

«Sabemos que hemos ganado el Super Bowl y que en ataque podríamos haber estado un poco mejor, pero ahora mismo eso me da igual», dijo el californiano, en su primera temporada en Seattle.

«La sensación es brutal», concluyó Darnold, que terminó el partido con 19 pases completados de 38 intentos para 202 yardas, incluido un pase de toudchdown. EFE

at/laa

