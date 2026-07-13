Sam Neill: estrella del cine y la televisión, de ‘Parque Jurásico’ a ‘Peaky Blinders’

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Madrid, 13 jul (EFE).- Sam Neill, fallecido este lunes en Sídney a los 78 años, fue uno de los actores más célebres de su generación. Con 50 años de carrera y cerca de 150 producciones de cine y televisión, es conocido por títulos como ‘La caza del octubre rojo’, ‘El piano’ o ‘Peaky Blinders’, pero su papel más célebre fue el del paleontólogo Alan Grant en la saga ‘Parque Jurásico’.

Nacido en Omagh, Irlanda del Norte, el 14 de septiembre de 1947, de madre inglesa y padre neozelandés, se mudó con su familia a Nueva Zelanda, donde posteriormente estudió Literatura Inglesa en la Universidad de Canterbury y en la Universidad Victoria.

Tras finalizar sus estudios, empezó a colaborar con varias compañías de teatro. También trabajó como director y guionista para la National Film Unit de Nueva Zelanda durante seis años.

En 1986 protagonizó la miniserie británica ‘Reilly, As de espías’, en la que se dramatizaba la vida del espía ruso Sidney Reilly.

Adquirió fama internacional gracias a sus interpretaciones en películas como ‘Calma total’ (1989); ‘La caza del octubre rojo’ (1990), en la que trabajó junto a Sean Connery; o ‘El piano'(1993), ganadora de tres Óscar.

Pero su papel más conocido es el del paleontólogo Alan Grant en la saga ‘Parque Jurásico’, donde fue protagonista en ‘Parque Jurásico’ (1993), ‘Parque Jurásico III’ (2001) y ‘Jurassic World: Dominion’, estrenada finalmente en 2022 tras verse interrumpido su rodaje por la pandemia del COVID-19.

Otras películas en las que intervino con un papel destacado fueron ‘Un grito en la oscuridad’ (1988); ‘El hombre que susurraba a los caballos’ (1998); ‘El hombre bicentenario’ (1999); y ‘El pasajero'(2018).

Además, trabajó en series como ‘El mago Merlín’ (1998), en la que su papel protagonista le valió una nominación a los Premios Emmy y los Globos de Oro en la categoría de mejor actor en una miniserie y otra en la de mejor interpretación masculina; ‘Los Tudor’ (2007-2010 o ‘Peaky Blinders’ (2013).

Para 2027 estaba previsto el estreno de ‘The Last Resort’, la última película que había grabado.

Neill recibió numerosos premios a lo largo de su carrera: obtuvo el Premio del Instituto de Cine Australiano al mejor actor protagonista por ‘Un grito en la oscuridad’ (1988), y en 1991 fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico.

En marzo de 2023 anunció que estaba recibiendo tratamiento por un raro cáncer de sangre en una etapa avanzada.

Su familia asegura que «la pérdida ha sido repentina e inesperada, pero bendecida por el hecho de que Sam estuvo libre de cáncer», según el mensaje publicado en el perfil del actor en Instagram.

Neill estuvo casado entre 1978 y 1989 con la actriz Lisa Harrow, con quien tuvo a su primer hijo en 1983. En 1989 contrajo matrimonio con Noriko Watanabe, con la que tuvo una hija en 1991 y adoptó otra.

Neill y Watanabe se divorciaron en 2017, y después el intérprete mantuvo una relación hasta 2021 con la periodista Laura Tingle. En 2023 publicó sus memorias, ‘¿Alguna vez te dije esto?’.EFE

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