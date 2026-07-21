Samsung crea una unidad de robótica para impulsar su liderazgo mundial en el sector

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Tokio, 21 jul (EFE).- El gigante surcoreano de la tecnología Samsung Electronics anunció este martes la creación de una unidad de robótica bajo la supervisión directa de su director ejecutivo, Roh Tae-moon, para impulsar esta tecnología como pilar clave de su estrategia de crecimiento a largo plazo.

La compañía anunció que la nueva oficina comercial de robótica eXperience (RX) operará bajo la supervisión de Roh y estará diseñada para acelerar la toma de decisiones y la ejecución, lo que permitirá responder con mayor rapidez a los cambios del mercado y crear nuevas oportunidades de negocio, recoge The Korea Times.

Con esta unidad ubicada en el centro de I+D en Seúl, Samsung busca consolidar las capacidades robóticas de la empresa bajo una única organización responsable de la estrategia a medio y largo plazo, el desarrollo de tecnologías clave y su comercialización.

Para fortalecer sus capacidades de análisis de datos, el gigante tecnológico establecerá una fábrica de datos en su planta de Gumi, en la provincia de Gyeongsang del Norte (sureste del país), donde recopilarán información de entornos industriales reales para facilitar el despliegue de robots.

Como parte de esta reorganización, Samsung nombró al vicepresidente ejecutivo Lee Dong-kun, que ya dirigió la estrategia de robótica de Hyundai Motor y de Boston Dynamics, para liderar el equipo de estrategia de robótica, mientras recluta a expertos de primer nivel para el equipo.

También planea expandir su red global de investigación en robótica mediante el establecimiento de centros de investigación en Estados Unidos, China y Japón.

En medio del auge de la inteligencia artificial (IA), Samsung registró en 2025 una subida interanual del 31,2 % de su beneficio neto, gracias al firme desempeño de su división de chips. En el primer trimestre de este año, multiplicó por seis su beneficio neto en comparación interanual. EFE

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