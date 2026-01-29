Samsung Electronics ganó un 31,2 % más en 2025 gracias al auge del sector de la IA

1 minuto

Seúl, 29 ene (EFE).- El gigante surcoreano Samsung Electronics anotó en 2025 un beneficio neto de 45,2 billones de wones (31.664 millones de dólares), una subida del 31,2 % interanual, gracias a la alta demanda de productos relacionados con la inteligencia artificial (IA), informó este jueves en su informe financiero.

La empresa reportó un beneficio operativo de 43,6 billones de wones (30.533 millones de dólares), lo que supone un incremento interanual del 33,2 %, mientras que sus ventas anuales crecieron un 10,9 %, hasta 333,6 billones de wones (233.621 millones de dólares).

El beneficio operativo de 2025 fue, no obstante, menor al de su principal rival surcoreano SK Hynix, que ese año registró 47,2 billones de wones (33.046 millones de dólares), superando al de Samsung Electronics por primera vez. EFE

rvb/mra/gad