San Lorenzo pone paños a su crisis

Buenos Aires, 7 ago (EFE).- San Lorenzo derrotó este jueves por 1-0 a Vélez Sarsfield en el comienzo de la cuarta jornada del Torneo Clausura del fútbol argentino y con el liderato provisional del Grupo B comienza a poner paños tibios a su crisis institucional.

El gol de Alexis Cuello dio hoy al Ciclón una nueva victoria para maquillar la frustración que dejó la reciente eliminación de la Copa Argentina.

San Lorenzo, dirigido por Damián Ayude, se despidió de la Copa Argentina por culpa de Tigre, y permanece inmerso en una crisis institucional.

Gimnasia y Esgrima derrotó por 1-2 a Godoy Cruz y Estudiantes de La Plaa por 2-1 a Independiente Rivadavia.

La cuarta jornada estará marcada por los clásicos cruzados del sábado: Boca Juniors recibirá en La Bombonera a Racing Club y River Plate visitará a Independiente en Avellaneda. EFE

