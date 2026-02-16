San Marino, una «puerta» a Eurovisión para los españoles en el año de la retirada

Gonzalo Sánchez

Roma, 16 feb (EFE).- San Marino, un diminuto Estado independiente enclavado en el norte italiano, se ha convertido en un ‘trampolín’ a Eurovisión para artistas de medio mundo, también para decenas de españoles en el año de la retirada por la presencia de Israel.

«Año tras año, los españoles que acuden a nosotros son cada vez más, pero puede que este año la cifra sea superior por el hecho de que España no estará en Eurovisión», afirma a EFE el responsable de delegación de San Marino y organizador del concurso, Denny Montesi.

San Marino, el Estado más antiguo del planeta, sueña con llevarse algún día el Micrófono de Cristal pero, dado que su población no alcanza las 35.000 personas, en los últimos cinco años ha buscado en otros países a un artista o grupo para que le represente.

«Queremos abrir una puerta directa a Europa», promete Montesi.

Para ello, ya caldea el ‘San Marino Song Contest’, el certamen con el que un jurado internacional decidirá a su próximo representante en Eurovisión, que se celebrará el próximo mayo en Viena.

Y sus cifras son apabullantes: en los últimos meses han recibido cerca de 900 candidaturas de 48 países de todo el mundo, de las que se han seleccionado 240 artistas y grupos que ahora defienden sus canciones en un casting presencial, pensado también para permitirles conocerse entre sí y, de paso, hacer algo de turismo en San Marino.

23 candidaturas españolas

En esta lista, la española es la segunda nacionalidad más repetida -tras la italiana- con 23 candidaturas, un 10 % del total (aunque llegaron a presentarse unos cincuenta): Clara Corral, Manuel Castillo, John García, Dalma Alke, Velvet Riot e incluso el dúo Los Meconios, conocidos por sus letras políticas en contra de la izquierda, son solo algunos de los aspirantes.

Todos buscan un pase que les permita llegar a una de las dos semifinales el 4 y 5 de marzo, en las que concurrirán un total de 40 artistas, y después a una final en la que solo los diez artistas finalmente elegidos se medirán con otros diez ya consagrados -algunos internacionales- para representar a San Marino en Viena.

Entretanto, las instalaciones del concurso se han llenado estos días de cantantes de todas las edades llegados a San Marino, tras pagarse el viaje y los 150 euros de inscripción, para probar suerte y formarse en una academia sobre actuaciones ‘en vivo’.

Montesi asegura sentirse «feliz» por el interés creciente de los españoles en la selección de este pequeño país, un fenómeno a su parecer también animado por los que pasaron antes, como la banda Nebulossa o los rockeros de Megara, ganadores en 2024.

El sistema de voto y el boicot

En esta antiquísima república sobre el monte Titán son conscientes de que alcanzar la final de Eurovisión es una misión muy complicada, pues primero su representante deberá superar la semifinal de Viena, y en eso, alegan, se ven muy penalizados por el sistema de voto entre países.

Sin embargo estos escollos no suscitan desaliento y Montesi avanza que hay ‘San Marino Song Constest’ para rato. «Estamos creciendo mucho. A los chicos, sobre todo a los emergentes, siempre les digo que la victoria sería entrar en la final», explica.

Todo a pesar de que, este año, el certamen europeo estará marcado por la decisión de cinco países de retirarse por la presencia de Israel: Países Bajos, Eslovenia, Islandia, Irlanda y España, este último además miembro del ‘Big Five’, el grupo que más contribuye.

«Yo esta polémica me la esperaba más el pasado año porque el conflicto era mayor, más conocido, pero no se ha hecho nada. Ahora me ha sorprendido mucho que cinco países se retiren porque la música en teoría debería unir, no dividir», sostiene Montesi.

Aunque enseguida reconoce que también en San Marino han recibido peticiones de retirada, el jefe de la delegación ‘sanmarinense’ se niega en redondo.

«No es mi deber decidir si participar o no en Eurovisión (…) No entiendo por qué un artista debería negarse esta oportunidad por cuestiones que son más grandes que él, que nosotros», zanja. EFE

