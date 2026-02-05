Sanae Takaichi, la dama de hierro que busca devolver el prestigio y la mayoría al Gobierno

María Roldán

Tokio, 5 feb (EFE).- La primera ministra japonesa, la conservadora Sanae Takaichi, echó un órdago con el adelanto de las elecciones generales del domingo, en las que busca aprovechar su elevada popularidad para devolver el liderazgo político a su partido y la mayoría parlamentaria a su coalición, dejando en el aire su permanencia si no lo logra.

Takaichi, referente del ala dura del Partido Liberal Democrático (PLD), accedió al cargo en octubre de 2025 tras una votación del Parlamento que ha querido extender a la población para ser elegida de forma democrática, con un gobierno en minoría y una nueva coalición tras la ruptura con su socio previo tras 26 años.

Al importante reto de reconstruir la confianza pública en la política tras la implicación de su formación en un escándalo de financiación ilícita y el destape de vínculos de algunos de sus miembros con la controvertida Iglesia de la Unificación, también conocida como ‘secta Moon’, se suma la candente tensión con China en un convulso escenario internacional salpicado por conflictos y el giro proteccionista de Estados Unidos, principal aliado de Japón.

Primera mujer en liderar el país asiático

Takaichi, de 64 años, ha sido la primera mujer en liderar el país asiático y también su partido. Expresentadora de noticias, la política nació en Nara, en el oeste japonés, el 7 de marzo de 1961, y es una admiradora confesa de Margaret Thatcher, lo que le ha valido el sobrenombre de ‘la dama de hierro japonesa’.

Aficionada al béisbol, deporte nacional, Takaichi está considerada la heredera ideológica del asesinado ex primer ministro Shinzo Abe.

La líder del PLD ha prometido llevar a la formación y a Japón a «una nueva era», navegando la compleja situación que atraviesa ante la pérdida de la mayoría de la coalición gobernante en el Parlamento y la necesidad de granjearse apoyos de la combativa oposición.

Ya cuando ganó la carrera por el liderazgo de su partido el pasado septiembre, algunas voces señalaron que las opiniones revisionistas de Takaichi en torno al pasado de Japón podrían revertir años de progreso en la cooperación y distensión con territorios como China.

Tokio y Pekín atraviesan su peor crisis en años tras unos comentarios de la mandataria en el Parlamento nacional, poco después de su llegada al cargo, en los que señaló que un eventual ataque a Taiwán justificaría una intervención de sus fuerzas armadas, lo que China ha tildado de injerencia y por lo que ha adoptado represalias.

Takaichi tocó la batería en una banda de ‘heavy metal’ en su época universitaria y dio el salto a la política en 1996, después de haber trabajado como presentadora de televisión del canal TV Asahi.

Cuando recibió a mediados de enero en el archipiélago al presidente surcoreano, Lee Jae-myung, la japonesa lo llevó a su Nara natal y lo invitó a participar en una sesión de batería en la que demostró su desenvoltura con el instrumento.

Larga trayectoria política

Durante su larga trayectoria política, Takaichi ha ocupado diferentes cargos ministeriales y en el partido, como la cartera de Interior y de Seguridad Económica, así como la de Estado para Economía, Comercio e Industria y para Ciencia y Política Tecnológica.

Takaichi es pareja de Taku Yamamoto, a cuyos tres hijos ha adoptado, colega político que ha llegado a desempeñarse como viceministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca y con quien se casó en 2004, un año después de lo cual la política sería elegida por primera vez como miembro de la Cámara Baja.

La victoria de Takaichi y su ascenso como primera ministra resulta especialmente significativa para Japón, que ocupó el puesto 118 de 148 en el último informe del Foro Económico Mundial sobre brecha de género, dado que apenas en torno al 14,6 % y el 16,1 % de los puestos parlamentarios y directivos están ocupados por mujeres.

El país asiático suele obtener el peor resultado en este aspecto entre los países del G7 (formado también por Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Canadá y Estados Unidos). EFE

