Sanae Takaichi se convierte en la primera mujer en ser primera ministra de Japón

Tokio, 21 oct (EFE).- La conservadora Sanae Takaichi, del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, se convirtió este martes en la primera mujer en ser primera ministra del país asiático, tras hacerse con la victoria en la votación en la cámara baja para elegir el cargo.

«Sanae Takaichi ha sido elegida nueva primera ministra», dijo el portavoz de la Cámara Baja de la Dieta, el Parlamento nacional japonés, Fukushiro Nukaga, al concluir el recuento de la votación, donde sumó 237 de los 465 sufragios en juego, cuatro por encima de los que necesitaba.

