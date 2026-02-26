Sanción de EEUU causó un «daño reputacional» a Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua

San José, 26 feb (EFE).- El dirigente opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro advirtió este jueves sobre el “daño reputacional” causado a la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua, después de que Estados Unidos sancionara a sus directivos por “incitar a la inestabilidad regional” y permitir que el régimen del país “reprima a su pueblo”.

«Esta sanción compromete a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) como instancia contraparte de las unidades financieras similares en otras partes del mundo», argumentó el líder opositor Chamorro en un audio enviado a los medios.

EE.UU. impuso sanciones este jueves al director de la UAF, el general en retiro Denis Membreño; y a su subdirector, el comisionado Aldo Saenz; así como al director de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército, general Leonel Gutiérrez; a la ministra de Trabajo, Johana Flores; y a la subdirectora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Celia Reyes.

Chamorro, un dirigente opositor que hace tres años fue uno de los 222 expresos políticos que fueron desterrados a Estados Unidos, y privado de su nacionalidad y sus bienes, sostuvo que la sanción a la UAF «es un daño reputacional a Nicaragua en cualquier esfuerzo que quiera presentarse como muro de contención contra el terrorismo o en contra del narcotráfico».

A su juicio, la UAF, «que debería ser de carácter técnico para detectar el lavado de dinero y el financiamiento contra el terrorismo, se ha convertido en un arma política» del Gobierno que presiden los esposos, Daniel Ortega y Rosario Murillo, «para congelar activos, cuentas de los opositores y de ONG declaradas como terroristas».

«Sancionado el general Denis Membreño y el comisionado Aldo Sáenz, es una clara señal al Ejército y a la Policía también», señaló.

Sobre el jefe de inteligencia y contrainteligencia militar, Chamorro dijo que el general Gutiérrez dirige una de las «estructuras más opacas y poderosas del Ejército», que practica «la supervigilancia de cualquier intento opositor»

En tanto, la sanción a la ministra del Trabajo, es porque esa cartera «ha generado condiciones de competencia desleales, ha confiscado los derechos de propiedad de instituciones religiosas nacionales y extranjeras, así como a personas o empresas estadounidenses, y ha creado un entorno de alto riesgo para las compañías de los Estados Unidos», alertó.

Y la subdirectora de telecomunicaciones fue sancionada por «el establecimiento de granjas de troles y la vigilancia digital, la colección de datos privados y la intercepción de comunicaciones y el control de las redes sociales», agregó.

«Es un claro mensaje a las estructuras de inteligencia del régimen, de inteligencia de comunicación, inteligencia financiera, e inteligencia militar, que continúan oprimiendo al pueblo y a los opositores», valoró Chamorro, coordinador del movimiento político Ciudadanos por la Libertad (CxL, centro derecha).

Estados Unidos rechazó el proceso electoral de noviembre de 2021 en Nicaragua, en el que Ortega y su esposa fueron reelegidos en sus cargos, con siete de sus potenciales rivales en prisión. EFE

